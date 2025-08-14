Fuertes críticas a Lewis Hamilton por su rendimiento en Ferrari: "Quizás es demasiado mayor"
Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo atraviesa una temporada inéditamente negativa en su debut con Ferrari.
Lewis Hamilton vive uno de los momentos más difíciles de su carrera en la Fórmula 1. En su primera temporada con Ferrari y con 14 carreras disputadas, el siete veces campeón del mundo aún no ha logrado subir al podio, una sequía inédita que contrasta con las enormes expectativas generadas tras su fichaje para 2025.
El clima dentro de la escudería de Maranello combina frustración, autocrítica y señales de tensión en el box. En este contexto, Ralf Schumacher, expiloto y comentarista, no tardó en apuntar contra el británico.
Hamilton, duramente cuestionado por Ralf Schumacher
En diálogo con Bild, recordó que antes de iniciar la temporada ya había advertido sobre un posible desenlace negativo. “Ya dije antes de que arrancara la temporada que esto podría salir mal. Ahora mismo, veo mucho drama por su parte. Ha estado criticando al equipo, quejándose internamente, sufriendo con el coche... esto no ayuda a nadie”, afirmó.
El punto de quiebre de la frustración de Hamilton se vio en el Gran Premio de Hungría, donde quedó eliminado en la Q2 con el duodécimo mejor tiempo. “Soy un inútil”, llegó a decir por radio, autodefiniéndose como “absolutamente inútil” y sugiriendo que Ferrari “probablemente necesite cambiar de piloto”. Sus palabras se viralizaron y reforzaron la percepción de crisis.
Para Schumacher, el problema radica en que el monoplaza actual “se adapta a Leclerc pero no a él. Quizás es demasiado mayor para adaptarse. O simplemente no puede soportarlo”. El alemán añadió que Ferrari apostó por Charles Leclerc “hace mucho tiempo”, aunque cree que Hamilton no abandonará antes de que termine el año.
Las cifras reflejan el bajón: Hamilton marcha sexto en el campeonato, a 42 puntos de Leclerc y a 175 del líder, Oscar Piastri. Su único momento destacado fue la victoria en la Sprint de China.
Fred Vasseur, director de Ferrari, defendió el proyecto en DAZN: “Aún quiero ganar al menos un Gran Premio este año. Necesitamos sacar el máximo provecho de todo lo que tenemos”. Incluso Leclerc mostró apoyo: “Por mucho que quiera terminar por delante de Lewis, quiero que ambos tengamos éxito y que Ferrari tenga éxito”.
La combinación de resultados insuficientes y presión mediática mantiene a Hamilton en el centro de las miradas, con un cierre de temporada que será clave para definir su verdadera adaptación a Ferrari.