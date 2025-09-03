Ford lanza en Argentina el mes del voluntariado bajo la iniciativa "Ford, construyendo juntos"

Ford Argentina anuncia el lanzamiento de su histórico “Mes Global del Voluntariado” en el marco de la iniciativa global “Ford, Construyendo Juntos" durante todo septiembre. Una de las acciones solidarias destacadas, movilizará a colaboradores, la red de concesionarios, clientes y socios estratégicos de todo el país.

Desde el 22 al 26 de septiembre, un equipo de voluntarios de Ford , junto a la Fundación La Chata Solidaria , se embarcará en un viaje a la localidad de Ojo de Agua, provincia de Chaco, para llevar a cabo una intervención integral en una escuela secundaria con albergue que asiste a 40 niños y 14 maestros. Las tareas incluirán la pintura de las instalaciones y el inicio de una huerta que, a futuro, podrá abastecer a toda la escuela.

Además, se realizará la entrega de donaciones recolectadas a nivel nacional por toda la red de concesionarios y colaboradores de Ford Argentina, recordando que la marca posee una extensa red de concesionarios en todo el país. Además, junto a Ford Argentina , llevan adelante el programa “Educación para un nuevo mañana”.

Alimentos no perecederos:leche en polvo, arroz, harina, fideos, polenta, y latas de conservas (con fecha de vencimiento no menor a 6 meses).

Útiles escolares, específicamente:hojas de carpeta, biromes, cuadernos, lápices de colores, sacapuntas, marcadores, gomas de borrar, lápices negros y reglas.

La campaña de colecta de donaciones será del 1 al 7 de septiembre, y su impacto permitirá contribuir para mejorar las condiciones de vida y estudio de niños y maestros en una de las regiones más vulnerables del país.

Ford invita a acercar las donaciones a cualquier concesionario de la marca en todo el país. Andreani, socio estratégico de Ford colaborará estando a cargo de la recolección y transporte de todas las donaciones a la Planta Pacheco, garantizando que lleguen a destino en forma segura. YPF, otro socio estratégico de la marca del óvalo también será parte de este esfuerzo conjunto, acompañando la provisión del combustible.

Mes Global del Voluntariado

Además de la acción central en Chaco, el Mes Global del Voluntariado incluirá otras iniciativas a lo largo de septiembre:

Club de Roma Argentina: Jornada de plantación integral para sumar 100 ejemplares de árboles nativos en Tigre, Buenos Aires, fomentando la regeneración ambiental.

Vivienda Digna: Recomposición y mejora infraestructural de una plaza comunitaria en un barrio de Derqui, Pilar, mejorando la interacción y disfrute de los niños.

Fundación Reciduca: Se realizarán tareas en un vivero hidropónico y huerta junto a estudiantes de la fundación, promoviendo el cuidado del medio ambiente y el intercambio de experiencias.

Fundación San Genaro: Preparación de 180 kits de higiene personal y 9 botiquines de primeros auxilios en las instalaciones de Pacheco Hub, destinados a comedores comunitarios en Ricardo Rojas, Tigre.

Las Tunas ONG: Se colaborará con el Taller de Artes Visuales y se mejorarán las instalaciones de la ONG, que busca desarrollar talentos y capacidades en las personas.

Cascos Verdes: Relevamiento y limpieza de costas, combinando trabajo en equipo con compromiso ambiental, una actividad propuesta por el grupo de afinidad FEDA, de empleados de Ford.

Potencialidades ONG: Pintura de bancos, mesas y un mural en una ludoteca, seguido de una merienda compartida con los niños, brindando contención y estimulación.

Esta amplia agenda de voluntariado refuerza el compromiso histórico de Ford Argentina y sus concesionarios con la educación, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, buscando generar un impacto positivo y duradero en las comunidades, en línea con su propósito de construir un mundo mejor donde cada persona sea libre de moverse y perseguir sus sueños.