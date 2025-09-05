Winter Experience 2025: Ford cierra la temporada invernal

Ford Argentina se prepara para un cierre de temporada de nieve de alto impacto con el Ford Pump Track, un evento de aventura y performance en el marco del Ford Winter Experience 2025. El evento tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre en el imponente escenario de Cerro Castor, Ushuaia.

La propuesta reúne a referentes de la marca, influencers, chefs, atletas y clientes, fusionando la adrenalina de los test drives en la nieve con una destacada oferta gastronómica de autor.

Los asistentes tendrán la oportunidad exclusiva de poner a prueba la robustez y capacidad de la gama de vehículos Ford en una pista de test drive especialmente adaptada para condiciones de hielo y nieve.E ntre las 10:00 y las 17:00 hs, el Test Drive estará abierto al público para que, con la guía de pilotos profesionales, se pueda experimentar el rendimiento de modelos icónicos como la Ranger Limited, Ranger Raptor, F-150 Raptor, Bronco y Bronco Sport. Esta experiencia permitirá a los participantes vivenciar la tecnología y performance de los vehículos Ford en un entorno desafiante.

La jornada alcanzará su punto máximo con el Red Bull Best Trick, un evento dinámico que se desarrollará en el snow park del Cerro Castor. Con el respaldo de Big Bronco Event Car, la agenda incluirá prácticas libres para riders, una competencia abierta de freestyle en el Snow Park, DJ sets que pondrán ritmo a la montaña y una propuesta de vanguardia para sus clientes.

Experiencias Exclusivas para Clientes Ford

La marca del óvalo ha diseñado una "VIP Experience" para sus clientes, que incluye descuentos exclusivos, la posibilidad de realizar test drives, una carpa VIP con un catering a cargo de Café San Juan con la presencia del reconocido chef Lele Cristobal, obsequios, entre otras.

Además, un grupo selecto de clientes vivirá una exclusiva "Experiencia nocturna en la nieve", ascendiendo a la cima de la montaña para disfrutar de un cóctel bajo las estrellas. La participación en el evento se puede gestionar a través del sitio web de Ford Argentina.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Ford Argentina con sus clientes y el compromiso de la marca del óvalo con la innovación, la aventura y la creación de experiencias memorables para sus clientes.