Ford GT Mk IV: última producción de un ícono con más de 820 CV

La última serie del Ford GT Mk IV marca el cierre de una década de producción artesanal y un nuevo capítulo en la historia de la marca.

Ford Performance anunció el inicio de la tercera y última serie de producción del Ford GT Mk IV, lo que marcará el cierre de una etapa para uno de los superdeportivos más exclusivos de la marca. Tras casi diez años de construcción artesanal, este lanzamiento pone fin a la fabricación de una generación emblemática del Ford GT.

Con 67 unidades ya entregadas, la marca abrió pedidos para los últimos ejemplares disponibles. El modelo fue desarrollado junto a Multimatic Motorsports, socio de Ford en proyectos de alto rendimiento, y está equipado con innovaciones que superan a la mayoría de los GT de competición actuales.

Desde la compañía destacaron que el desarrollo del GT Mk IV permitió aplicar soluciones que ni los reglamentos deportivos ni las normativas para autos de calle admiten.

Inspirado en los Ford GT que lograron el primer y tercer puesto en las 24 Horas de Le Mans de 2016, este modelo evoluciona con una carrocería, tren motriz y suspensión completamente nuevos, diseñados para maximizar su rendimiento en circuito.

Está impulsado por un motor EcoBoost V6 biturbo de 3.8 litros de tercera generación, capaz de superar los 820 CV, cifra que lo coloca por encima del GT de competición original. El propulsor, desarrollado por Roush-Yates Engines, se combina con una transmisión de seis velocidades con levas al volante y un embrague de tecnología avanzada.