Ford GT Mk IV: última producción de un ícono con más de 820 CV
La última serie del Ford GT Mk IV marca el cierre de una década de producción artesanal y un nuevo capítulo en la historia de la marca.
Ford Performance anunció el inicio de la tercera y última serie de producción del Ford GT Mk IV, lo que marcará el cierre de una etapa para uno de los superdeportivos más exclusivos de la marca. Tras casi diez años de construcción artesanal, este lanzamiento pone fin a la fabricación de una generación emblemática del Ford GT.
Con 67 unidades ya entregadas, la marca abrió pedidos para los últimos ejemplares disponibles. El modelo fue desarrollado junto a Multimatic Motorsports, socio de Ford en proyectos de alto rendimiento, y está equipado con innovaciones que superan a la mayoría de los GT de competición actuales.
Desde la compañía destacaron que el desarrollo del GT Mk IV permitió aplicar soluciones que ni los reglamentos deportivos ni las normativas para autos de calle admiten.
Inspirado en los Ford GT que lograron el primer y tercer puesto en las 24 Horas de Le Mans de 2016, este modelo evoluciona con una carrocería, tren motriz y suspensión completamente nuevos, diseñados para maximizar su rendimiento en circuito.
Está impulsado por un motor EcoBoost V6 biturbo de 3.8 litros de tercera generación, capaz de superar los 820 CV, cifra que lo coloca por encima del GT de competición original. El propulsor, desarrollado por Roush-Yates Engines, se combina con una transmisión de seis velocidades con levas al volante y un embrague de tecnología avanzada.
La suspensión incorpora amortiguadores Multimatic de válvula de carrete adaptativa, ajustables directamente desde la cabina. El chasis, construido en fibra de carbono, integra una jaula antivuelco superior diseñada especialmente para este modelo.
En términos de desempeño, el Ford GT Mk IV genera más de 2.400 libras de carga aerodinámica a 240 km/h y puede soportar fuerzas laterales superiores a 3g en curva.
Las pruebas internas demostraron que pilotos no profesionales alcanzaron tiempos de vuelta mejores que los obtenidos por el Ford GT GTLM conducido por pilotos oficiales.
Ford Performance y Multimatic han creado el programa “Multimatic On Track”, que brinda a los propietarios experiencias privadas en circuito con soporte directo de fábrica. Cada unidad es evaluada y calibrada por el piloto de desarrollo Scott Maxwell y posteriormente, los clientes reciben entrenamiento individual de profesionales de ambas compañías.
Tras cada jornada, los autos son revisados a fondo y preparados para la siguiente sesión.
Con disponibilidad muy limitada y configuraciones aún personalizables, el Ford GT Mk IV se posiciona como una pieza de colección destinada a convertirse en uno de los superdeportivos de pista más codiciados de la historia de la marca.