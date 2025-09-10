El dato que ilusiona a Franco Colapinto con seguir en Alpine para la temporada 2026

En Monza se confirmó la continuidad de Pierre Gasly en Alpine hasta 2028, una apuesta lógica de la escudería para su único piloto que sumó puntos en lo que va del 2025. Pero mientras el francés ya tiene asegurado su futuro , el que está a prueba es Franco Colapinto .

El argentino todavía no logró puntuar, aunque sus últimas actuaciones encendieron una luz de esperanza: los números muestran que estuvo al mismo nivel que su experimentado compañero en dos circuitos muy distintos, Zandvoort y Monza.

Según el reporte de Delta Data, en Países Bajos, Gasly apenas fue 32 milésimas más rápido por vuelta que Colapinto , con ambos a dos segundos del ganador Oscar Piastri. Una diferencia prácticamente inexistente.

En Italia, el rookie dio un paso más: le ganó la clasificación a Gasly por 111 milésimas y en carrera tuvo un ritmo más sólido con aire limpio, superándolo por 43 milésimas por vuelta. En el promedio general, el francés quedó adelante por 69 milésimas, aunque con ventaja técnica: había estrenado partes de la unidad de potencia.

Señales positivas para 2026

Estas estadísticas, aunque parezcan frías, son las que miran las escuderías a la hora de decidir el futuro de un piloto. Y Alpine las está siguiendo de cerca. Flavio Briatore ya avisó que Colapinto tiene tres o cuatro carreras más para mostrarse, pero lo que demostró en las últimas dos fechas lo coloca en una posición mucho más firme.

El argentino todavía no festejó puntos, pero la tendencia es clara: está cada vez más cerca de Gasly y ya no hay tanta distancia como al inicio del año. En un equipo que necesita reconstruirse, esos detalles pueden ser decisivos.