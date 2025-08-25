Con el mendocino Agustín Loser, la Selección argentina viaja a Europa para la gira previa al Mundial

Agustín Loser forma parte de la lista que parte mañana al viejo continente y será parte del Mundial que comienza el 13 de septiembre en Filipinas.

El mendocino Agustín Loser, nacido en General Alvear hace 27 años, es nuevamente parte de la lista de Marcelo Méndez, el entrenador de la Selección argentina de voley, que se prepara para competir en el Mundial de Filipinas 2025, que comenzará el próximo 13 de septiembre.

Este martes, el conjunto nacional emprenderá el viaje rumbo a Europa para la última parte de la preparación para el Mundial en Filipinas que tendrá su primer partido el 13 de septiembre próximo.

Argentina viajará con 15 jugadores y entre el 29 y 31 de agosto, como parte de la preparación, será parte del tradicional torneo Memorial H. Wagner en Polonia en el que enfrentará sucesivamente a Brasil, Serbia y el combinado local.

El debut en el Mundial será el 13 de septiembre, a las 23:30, contra Finlandia, luego el 15 jugará contra Corea y el cierre de la primera fase tendrá como rival a Francia el 18/9.

