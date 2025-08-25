En vivo: Godoy Cruz pierde 2-0 ante Vélez en el Gambarte y se complica con el descenso

Godoy Cruz, que viene de quedar afuera en octavos de la Copa Sudamericana en manos de Atlético Mineiro, pierde 2-0 frente a Vélez por la sexta fecha del torneo Clausura. El equipo de Walter Ribonetto está 14° de 15 en la Zona B con tres puntos y necesitar empezar a sumar para no alejarse de los playoffs. El árbitro es Edgardo Zamora y el partido se puede ver en vivo y en directo por la señal de ESPN Premium.