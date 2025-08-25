Presenta:

Deportes

|

Godoy Cruz

En vivo: Godoy Cruz pierde 2-0 ante Vélez en el Gambarte y se complica con el descenso

Con goles de Mateo Mendoza, en contra, y un golazo de tiro libre de Maher Carrizo, Godoy Cruz cae frente a Vélez y prolonga su racha negativa.

MDZ Deportes

Altamira encara ante la marca de un defensor de Vélez. El Tomba no encuentra la fórmula y se complica.

Altamira encara ante la marca de un defensor de Vélez. El Tomba no encuentra la fórmula y se complica.

Claudio Gutiérrez /MDZ

Godoy Cruz, que viene de quedar afuera en octavos de la Copa Sudamericana en manos de Atlético Mineiro, pierde 2-0 frente a Vélez por la sexta fecha del torneo Clausura. El equipo de Walter Ribonetto está 14° de 15 en la Zona B con tres puntos y necesitar empezar a sumar para no alejarse de los playoffs. El árbitro es Edgardo Zamora y el partido se puede ver en vivo y en directo por la señal de ESPN Premium.

El gol en contra de Mendoza para el 1-0 de Vélez

El 1-0 de Vélez ante Godoy Cruz.

El 1-0 de Vélez ante Godoy Cruz.

Maher Carrizo estiró la ventaja para el Fortín con un golazo

Maher Carrizo, de tiro libre, puso el 2-0 para Vélez.

Maher Carrizo, de tiro libre, puso el 2-0 para Vélez.

El minuto a minuto de Godoy Cruz-Vélez

Embed

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas