Ancelotti dejó afuera de la lista de Brasil a Neymar, Vinicius y Rodrygo con un desafiante mensaje: "Si quieren explicaciones, tienen mi..."

Carlo Ancelotti entregó la lista de la Selección de Brasil para la doble fecha de septiembre y dejó afuera de ella a las tres grandes figuras. El motivo.

Carlo Ancelotti dio a conocer este lunes la lista de citados de la Selección de Brasil para el epílogo de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre, donde el Scratch primero recibirá a Chile el jueves 4 y luego cerrará el torneo con Bolivia, el martes 9. Sin embargo, el DT italiano sorprendió a todos al no convocar a tres de las máximas figuras brasileñas: Neymar, Vinicius Jr, y Rodrygo Goes.

El exentrenador del Real Madrid reveló los nombres de los futbolistas citados en conferencia de prensa y explicó a detalle qué es lo que pretende durante la fecha FIFA, dado a que la Verdeamarela ya está clasificada al Mundial 2026: “La idea de esta convocatoria es conocer a jugadores que aún no conozco. Aunque los conozco a nivel técnico, quiero conocer a otros que pueden ayudar a hacer las cosas bien en la selección. Los que no están han trabajado muy bien en la primera convocatoria y lo quiero agradecer", comentó Ancelotti.

La explicación de Ancelotti a la ausencia de las figuras de la Selección de Brasil La ausencia de Vinicius se debe a que el extremo llegó al límite de tarjetas amarillas y el técnico no priorizó que esté en el último partido en la altura frente a los bolivianos. Sin embargo, el italiano puntualizó en las ausencias de Neymar y Rodrygo y encontró un punto en común: el presente físico y futbolístico de ambos jugadores.

"Neymar no está porque tiene un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”, expresó Ancelotti sobre el crack brasileño, que ya cumplirá más de dos años sin jugar en la Selección de Brasil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBF_Futebol/status/1960063332813099277&partner=&hide_thread=false CONVOCADOS!



O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/2CC0oDTypL — brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025 Por su parte, del futbolista de la Casa Blanca explicó lo siguiente: “A Rodrygo le tengo mucho cariño, ayer jugó muy bien en el Real Madrid. Era el primer partido en mucho tiempo. Ahora tiene tiempo para prepararse bien y volver a la selección. Un criterio muy importante es el aspecto físico. Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física”.