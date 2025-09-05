El picante cruce entre Leo Paredes y el Bocha Batista, DT de Venezuela: ¿qué se dijeron?

En el primer tiempo, Leandro Paredes y Fernando Batista tuvieron un fuerte cruce que no pasó a mayores, pero quedó a la vista de todos.

La Selección argentina dio una clase de fútbol y goleó 3-0 a la Venezuela de Fernando Batista con un doblete de Lionel Messi y Lautaro Martínez. En una noche emotiva por el último partido oficial en el país del astro rosarino, los dirigidos por Lionel Scaloni le dieron una alegría al capitán y a toda la gente que lo fue a ver por última vez en un encuentro oficial de Eliminatorias Sudamericanas.

El partido fue un dominio de principio a fin para los dirigidos por Scaloni, pero tuvieron que esperar hasta los 38 del PT para abrir el marcador. Tras un exquisito pase de Leandro Paredes, Julián Álvarez dejó a un rival en el camino y se la cedió a Leo, quien con una picadita sublime estampó el 1-0. Luego, en el segundo tiempo, Nico González desbordó por la banda izquierda y sacó un centro milimétrico a la cabeza de Lautaro Martínez que estampó el 2-0. Ya sobre el final del partido, Thiago Almada desbordó por la derecha y nuevamente le cedió un pase atrás a Messi, que empujó la pelota a placer para convertir el el 3-0 final.

El picante cruce entre Leandro Paredes y Fernando Batista Sin embargo, en un partido con mucha emoción y que nadie se quería perder, tampoco faltó el roce y los picantes cruces, y el más llamativo se dio a los 23 del PT cuando Leandro Paredes se cruzó con el Bocha Batista por un lateral a favor de la campeona del mundo que tendría que haber sido para la Vinotinto.

Cuando la pelota sale al lateral, Batista primero se queja de que el árbitro no dio lateral para Venezuela (parecía tener razón el entrenador) y Paredes le dice algo al pasar, a lo que el Bocha reacciona y le grita: “¿Qué te pasa, Lea? ¿Qué te pasa?”. Y el jugador de Boca le dice algo inaudible y luego lo insulta: “¡La c… de tu madre!”.

