Atento, Independiente: la gran noticia que recibieron sus hinchas a tres días del partido ante Banfield

Este miércoles por la mañana, los fanáticos de Independiente recibieron una gran noticia por parte de Aprevide de cara al duelo frente al Taladro.

La buena noticia que recibieron los hinchas de Independiente de cara al duelo frente a Banfield.

Independiente podría volver a jugar en el estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini luego que el Ministerio Público Fiscal presentó un escrito en el que solicitó expresamente el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el citado lugar desde hace varias semanas.

La medida cautelar estaba presente luego de los incidentes que sucedieron en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, donde posteriormente el equipo de Avellaneda quedó eliminado de dicha competencia.

El documento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, da por cumplido el requisito que había fijado el juez al momento de disponer la clausura: la aprobación de un nuevo protocolo de seguridad. Según detalla la resolución, el plan operativo fue elaborado, modificado y aprobado por el Ministerio de Seguridad bonaerense con la participación de todas las partes involucradas: el club, Aprevide, la Policía y la AFA.

estadio libertadores de america.jpg Independiente está a un paso de volver a jugar en el Libertadores de América. CA Independiente

Independiente está a un paso de volver a jugar de local En su presentación, el fiscal dejó asentado que el protocolo regirá inicialmente para partidos sin público visitante, pero servirá como base para futuros encuentros con ambas parcialidades. Además, remarcó que la medida original se tomó con el objetivo de prevenir hechos de violencia y mejorar la coordinación de seguridad en el estadio, algo que, a su entender, ya fue subsanado.