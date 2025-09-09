¡Festeja Vaccari! La importante noticia que recibió Independiente de cara al duelo clave ante Banfield

Independiente necesita repuntar urgente en el torneo Clausura y Julio Vaccari ya sabe que podrá contar con uno de los jugadores esenciales del equipo.

Fueron semanas muy duras y agitadas para Independiente luego del polémico fallo de la Conmebol, que decantó en la descalificación del Rojo de la Copa Sudamericana. Tras el fuerte descargo del plantel profesional, haciendo público su desacuerdo con esta medida, el equipo de Julio Vaccari puso el foco en el partido trascendental que jugará este sábado ante Banfield, por la fecha 7 del torneo Clausura.

El club de Avellaneda atraviesa un momento crítico desde lo deportivo y casi que no tiene margen de error en el campeonato, donde está último en la Zona B con apenas tres puntos en seis fechas (tiene un partido menos) y afuera de la zona de copas internacionales. No obstante, entre tantas malas noticias, apareció una muy buena relacionada al duelo clave frente al Taladro.

Alivio para Julio Vaccari: le bajaron la sanción a Lomónaco Este martes se confirmó la reducción de la sanción a Kevin Lomónaco, quien había recibido dos fechas luego de la insólita expulsión en la derrota 2-1 contra Vélez en Liniers, el pasado 16 de agosto. En ese encuentro, el zaguero quiso salir jugando de abajo, pero se resbaló y vio la roja directa tras cometerle penal a Tomás Galván, mediocampista del Fortín.

Kevin Lomónaco Rojo.jpg Gran noticia para el Rojo: el Tribunal le bajó la sanción a Lomónaco y podrá estar ante Banfield.

Por ese error, el defensor de 23 años recibió dos fechas de suspensión. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina aceptó bajarle la pena a un partido luego de la apelación presentada por Independiente en el comienzo de la semana. Al haber cumplido la sanción en el 0-0 ante Instituto, Lomónaco estará disponible para jugar el sábado desde las 16:45 frente a Banfield en condición de local, por lo que Vaccari podrá contar con uno de los jugadores más importantes de su equipo.