Fuerte comunicado del plantel de Independiente contra la Conmebol: qué resolución reclaman y el pedido a los otros clubes argentinos

El último jueves, en la antesala de la fecha 17 de las Eliminatorias, la Conmebol dio a conocer su decisión final sobre los incidentes en el estadio Libertadores de América. De manera escandalosa, decidió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana (algo esperable), pero le permitió avanzar a Universidad de Chile, lo que generó una ola de repudios generalizados.

El propio cuadro de Avellaneda manifestó su enojo con un duro comunicado dirigido al presidente Alejandro Domínguez, con el que rompió relaciones con la Confederación. Este lunes, cuatro días después de conocerse el fallo, fue el plantel profesional el que, encabezado por Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, compartió un video con un fuerte mensaje para expresar su desacuerdo con la medida tomada. El mismo no fue difundido por el club, sino por los propios jugadores, y el DT, Julio Vaccari, no participó de la movida, al menos no de manera presencial.

"Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo, sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando. Esto es peligroso para el fútbol", apuntó Marcone. Además, aseguró: "Nosotros mismos, dentro de la cancha y durante largo rato, insistimos a las autoridades del partido que lo suspendieran y tomaran acción, porque todo se estaba descontrolando. Pero no tuvimos respuesta...".

"Hoy el único eliminado es Independiente por haber sido el organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos, o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos", remarcó Mancuello en la misma sintonía. Y agregó: "Queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar. Porque este precedente nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Acá perdió el fútbol".