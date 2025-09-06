La desafiante respuesta de Universidad de Chile a Independiente tras su comunicado contra Conmebol: chicana y fuerte acusación

El pasado jueves por la noche, la Conmebol dio a conocer el fallo del partido suspendido por los fuertes incidentes entre ambas hinchadas de Independiente y la Universidad De Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego de varias semanas de deliberación, se decidió que el club de Avellaneda sea descalificado del certamen y que los trasandinos avanzarán a la siguiente instancia donde jugarán con Alianza Lima.

Esto no cayó para nada bien en la dirigencia del Rojo y tras conocer la decisión, la dirigencia del club buscará apelar el fallo de la máxima entidad del fútbol sudamericano previo al duelo de ida de los cuartos de la Sudamericana. Sin embargo, eso no fue todo y el pasado viernes enviaron una una dura carta a Alejandro Domínguez en donde acusó a la Conmebol de violar su propio estatuto y favorecer a los chilenos por ser una sociedad anónima en desmedro de una asociación civil sin fines de lucro.

La picante respuesta de la Universidad de Chile a Independiente Ahora, desde el lado de la Universidad de Chile no se quedaron atrás y le respondieron al Rey de Copas con un fuerte comunicado: "El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Don Alejandro Domínguez Wilson-Smith, mediante la cual manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano (...) y, luego, plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de CONMEBOL y de su Presidente, las cuales resultan INACEPTABLES e INTOLERABLES", comenzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/udechile/status/1964061364986491161&partner=&hide_thread=false Declaración Pública Club Universidad de Chile https://t.co/yty6TYogRJ — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2025

"Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos", continuó.