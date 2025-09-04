El fuerte posteo de Independiente tras ser descalificado de la Sudamericana por la Conmebol: "Ganaron los..."

Luego de que Conmebol decidiera eliminar a Independiente de la Copa, el club publicó un lapidario posteo en sus redes en contra del fallo.

Este jueves, minutos antes de que la Selección argentina juegue su partido ante Venezuela por las Eliminatorias, la Conmebol dio el veredicto final sobre la serie entre Independiente y Universidad de Chile tras la barbarie ocurrida el 20 de agosto en Avellaneda. El máximo ente sudamericano resolvió descalificar al Rojo de la Copa Sudamericana y otorgarle el pase a cuartos al elenco trasandino de manera directa.

Claro, la resolución, que ya de por sí se sabía que iba a traer polémica, llenó de bronca al equipo argentino, que se sintió perjudicado por la sanción deportiva y no tardó en responder el comunicado de Conmebol con un lapidario posteo en las redes sociales.

El durísimo posteo de Independiente tras ser descalificado por Conmebol "Perdió el fútbol, ganaron los violentos", fue el fuerte mensaje que se visualiza en la imagen que subió la cuenta oficial del Rojo. De fondo a la frase, se observa el zoom al buzo blanco manchado de sangre de uno de los hinchas de Independiente que fue agredido por los proyectiles que lanzaron los simpatizantes de la U el día de los incidentes hacia la tribuna Sur baja.

El Rojo tiene la chance de apelar al fallo: ¿lo hará? Tras la audiencia del martes pasado en Conmebol, el presidente Néstor Grindetti contó que hay dos instancias de apelación que podrían ser utilizadas en caso de que el fallo no convenza a alguno de los clubes: la primera a la case madre del fútbol sudamericano y luego, en una instancia más fuerte, ante el famoso TAS.