Escandaloso comunicado de Flamengo tras la polémica expulsión de Plata ante Estudiantes: "Superaron los límites del error humano"

El partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores provocó un alto grado de tensión fuera del campo de juego. Lo que parecía iba a terminar en goleada del conjunto carioca, terminó en una ajustada victoria 2-1 y con polémica, luego de la expulsión de Gonzalo Plata a los 82 minutos.

Con goles de Pedro y Varela en los primeros minutos, el equipo dirigido por Filipe Luis dominaba ampliamente en el Maracaná. Sin embargo, la expulsión del extremo ecuatoriano cambió el rumbo del encuentro y le permitió al conjunto de Eduardo Domínguez descontar a través de Guido Carrillo sobre el cierre, manteniendo vivas sus chances de clasificación en la serie.

Este viernes, Flamengo publicó un escandaloso comunicado en el que directamente cuestionó la honestidad del juez del partido y sus asistentes . "Lo que se vio en el campo, bajo la dirección del árbitro colombiano Andrés Rojas, fue una sucesión de errores y decisiones que trascendieron los límites del error humano, revelando un enfoque sesgado, con un trato diferenciado para ambos equipos, lo que comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición", señala la institución brasileña.

"Las imágenes del partido son claras e indiscutibles, revelando la magnitud de los errores cometidos. Las faltas anuladas y las tarjetas amarillas desproporcionadas emitidas contra Flamengo revelan el desequilibrio en las decisiones arbitrales a favor del equipo visitante", lanza con dureza el club de Río de Janeiro.

"No se señaló penal por una mano intencionada del defensa durante una disputa del balón con Luiz Araújo, y Gonzalo Plata fue posteriormente expulsado, recibiendo una segunda tarjeta amarilla por una falta que él mismo recibió. La concesión de un gol por fuera de juego a Estudiantes, tras una mano en el brazo abierto del delantero, quien se había movido más allá de su rango natural de movimiento, agrava aún más la situación. Situaciones como estas no pueden considerarse simples errores, sino un ataque directo a la integridad del torneo", se remarca en el comunicado.

"Como si no fueran suficientes los numerosos errores capitales señalados en la prensa nacional e internacional, la omisión del árbitro asistente de video, Nicolás Gallo (COL), y la falta de uso del VAR cuando el protocolo exigía su participación también fueron notables. Todos estos elementos revelan una actuación desastrosa del equipo arbitral, que también incluyó a los árbitros asistentes Alexander Guzmán Bonilla (COL) y John Alexander León Sánchez (COL), así como al cuarto árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño (COL), impactando directamente el resultado de este partido y comprometiendo la alineación del Flamengo para el partido decisivo en Argentina", prosigue el texto.

Apelación ante la Conmebol

"Flamengo apelará ante la Conmebol contra la absurda expulsión del jugador Gonzalo Plata, confiando en que la Confederación Sudamericana de Fútbol revisará urgentemente la decisión y revocará la sanción impuesta al jugador. Debe hacerse lo mismo para el próximo partido, o se corre el riesgo de perpetuar una injusticia que dañaría aún más la competición y mancharía su imagen internacional", advierte el Mengao.

"El club reafirma su confianza en la integridad del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reconocido por su compromiso con el desarrollo y las mejores prácticas del fútbol continental. Flamengo espera que se tomen medidas inmediatas para reparar, aunque sea parcialmente, el enorme daño causado por el arbitraje en este partido y preservar la legitimidad de la Conmebol Libertadores", cierra el terrible comunicado.

flamengo El posteo de Flamengo tras la polémica por la expulsión de Plata ante Estudiantes. X

La revancha se jugará el jueves 25 de septiembre a las 21.30 en el estadio Uno de La Plata, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales del certamen continental.