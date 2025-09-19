Se conoció el audio del VAR en la polémica expulsión a Plata ante Estudiantes: "No puedo"

El futbolista ecuatoriano del Flamengo fue expulsado en Brasil tras una decisión equivocada del árbitro Andrés Rojas, reconocida luego por el VAR.

Estudiantes de La Plata cayó 2-1 ante Flamengo en el estadio Maracaná, en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano, ya que la gran polémica de la jornada se centró en la expulsión de Gonzalo Plata, acción que fue reconocida por Conmebol como un error arbitral.

El error del árbitro y la limitación del VAR La jugada que marcó el partido se produjo a los 82 minutos, cuando el ecuatoriano fue a disputar una pelota contra Facundo Rodríguez, defensor del “Pincha”. El juez colombiano Andrés Rojas entendió que hubo un planchazo del atacante y decidió mostrarle la segunda amarilla, que derivó en la tarjeta roja.

Sin embargo, las imágenes del VAR revelaron que fue Rodríguez quien llegó tarde al cruce. Aun así, el videoarbitraje no pudo intervenir, ya que no se trataba de una expulsión directa ni de un penal. El episodio generó enojo en las filas del club brasileño, que terminó jugando con un futbolista menos. Minutos más tarde, Guido Carrillo descontó para Estudiantes y puso cifras definitivas al 2-1.

Los audios del VAR y el reclamo de Flamengo La polémica creció con la publicación de los audios oficiales. “No puedo entrar, juega el balón el 50 (Plata). Es fuera del área, no tengo como entrar ahí”, se escucha en la revisión desde la cabina, donde quedó en evidencia que el delantero fue expulsado de manera incorrecta.

