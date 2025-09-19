El inusual reclamo y pedido que Flamengo le hará Conmebol por la roja a Plata ante Estudiantes

Flamengo recurrirá a la máxima autoridad del fútbol sudamericano tras la expulsión del extremo ecuatoriano en la victoria ante el Pincha.

El inusual reclamo y pedido que Flamengo le hará Conmebol por la roja a Gonzalo Plata ante Estudiantes

Parecía que Estudiantes de La Plata iba camino a sufrir una dura goleada por parte del Flamengo de Filipe Luis. Incluso, en los primeros 25 minutos del encuentro, el líder del Brasileirao ya estaba ganando 2-0 gracias a los goles de Pedro y Varela y la diferencia podría haber sido más abultada de no ser por la falta de puntería o las atajadas de Muslera.

Ya en el segundo tiempo la dinámica fue la misma, el Mengao atacando constantemente y el Pincha defendiéndose con lo que podía. Sin embargo, en el minuto 82 el partido cambió por completo tras la expulsión por doble amarilla de Gonzalo Plata y en una de las últimas jugadas del match, Guido Carrillo convirtió un gol que dejó con vida al equipo de Eduardo Domínguez de cara a la revancha.

Flamengo y un insólito pedido a la Conmebol Desde el elenco brasileño no se mostraron para nada conformes con la decisión del árbitro de expulsar al futbolista ecuatoriano, ya que consideran que fue Santiago Nuñez quien lo golpeó a él y no viceversa (como cobró el árbitro). Es por ello que unas horas después del partido, el Flamengo tomó una llamativa decisión con respecto a la expulsión de Gonzalo Plata.

Según informó Germán García Grova, periodista de TyC Sports, el conjunto carioca recurrirá a la Conmebol para solicitar que se le quite la tarjeta roja al extremo derecho argumentando que es el ex Valladolid quien recibe el golpe. Además, para respaldar su pedido adjuntaron casos testigos como el de Leandro Atilio Romagnoli contra Cruzeiro en 2014 y y Dedé en Boca - Cruzeiro 2018.

#Flamengo recurre a #Conmebol y solicita que se le quite la segunda amarilla a Gonzalo Plata



Esgrime que es el quien recibe el golpe.



Adjunta como casos testigos: "Pipi" Romagnoli vs. #Cruzeiro 2014 y Manoel en #Boca - #Cruzeiro 2018