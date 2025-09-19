El inusual reclamo y pedido que Flamengo le hará Conmebol por la roja a Plata ante Estudiantes
Flamengo recurrirá a la máxima autoridad del fútbol sudamericano tras la expulsión del extremo ecuatoriano en la victoria ante el Pincha.
Parecía que Estudiantes de La Plata iba camino a sufrir una dura goleada por parte del Flamengo de Filipe Luis. Incluso, en los primeros 25 minutos del encuentro, el líder del Brasileirao ya estaba ganando 2-0 gracias a los goles de Pedro y Varela y la diferencia podría haber sido más abultada de no ser por la falta de puntería o las atajadas de Muslera.
Ya en el segundo tiempo la dinámica fue la misma, el Mengao atacando constantemente y el Pincha defendiéndose con lo que podía. Sin embargo, en el minuto 82 el partido cambió por completo tras la expulsión por doble amarilla de Gonzalo Plata y en una de las últimas jugadas del match, Guido Carrillo convirtió un gol que dejó con vida al equipo de Eduardo Domínguez de cara a la revancha.
Flamengo y un insólito pedido a la Conmebol
Desde el elenco brasileño no se mostraron para nada conformes con la decisión del árbitro de expulsar al futbolista ecuatoriano, ya que consideran que fue Santiago Nuñez quien lo golpeó a él y no viceversa (como cobró el árbitro). Es por ello que unas horas después del partido, el Flamengo tomó una llamativa decisión con respecto a la expulsión de Gonzalo Plata.
Según informó Germán García Grova, periodista de TyC Sports, el conjunto carioca recurrirá a la Conmebol para solicitar que se le quite la tarjeta roja al extremo derecho argumentando que es el ex Valladolid quien recibe el golpe. Además, para respaldar su pedido adjuntaron casos testigos como el de Leandro Atilio Romagnoli contra Cruzeiro en 2014 y y Dedé en Boca - Cruzeiro 2018.
Video: la infracción que derivó en la expulsión de Gonzalo Plata
La jurisprudencia que expondrá Flamengo para pedir que le quiten la segunda amarilla a Plata
Hay jurisprudencia: 2014, Cruzeiro x San Lorenzo, Romagnoli expulsado por presunta agresión a Marcelo Moreno Martins. Luego de una apelación con análisis de video, la Conmebol concluyó que hubo un error en la interpretación del árbitro. Se revocó la suspensión automática, Romagnoli podrá jugar la semifinal contra Bolívar.
Libertadores 2018: Boca Juniors x Cruzeiro, Dedé recibió tarjeta roja por un un cabezazo al mentón de Esteban Andrada al llegar tarde a disputar una pelota, que terminó con el arquero de Boca con fractura de mandíbula. Una vez realizado el recurso, analizadas las imágenes, la expulsión acabó siendo anulada por un “error arbitral”. Dedé fue liberado para el partido de vuelta.