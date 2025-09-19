Fuerte comunicado de Flamengo tras la polémica expulsión de Plata ante Estudiantes: "Superaron los límites del error humano"

Flamengo emitió un extenso mensaje contra la actuación arbitral en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores provocó un alto grado de tensión fuera del campo de juego. Lo que parecía iba a terminar en goleada del conjunto carioca, terminó en una ajustada victoria 2-1 y con polémica, luego de la expulsión de Gonzalo Plata a los 82 minutos.

Con goles de Pedro y Varela en los primeros minutos, el equipo dirigido por Filipe Luis dominaba ampliamente en el Maracaná. Sin embargo, la expulsión del extremo ecuatoriano cambió el rumbo del encuentro y le permitió al conjunto de Eduardo Domínguez descontar a través de Guido Carrillo sobre el cierre, manteniendo vivas sus chances de clasificación en la serie.

El comunicado oficial de Flamengo Este viernes, Flamengo publicó un fuerte comunicado en el que cuestionó la labor del árbitro colombiano Andrés Rojas y todo el equipo arbitral. “Lo que se vio en el campo [...] fue una serie de errores y decisiones que superaron los límites del error humano, revelando un enfoque sesgado, con un trato diferenciado para ambos equipos, lo que comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición”, señaló la institución brasileña.

El texto enumeró diversas situaciones controvertidas: faltas no sancionadas, amonestaciones consideradas desproporcionadas, un penal no cobrado a Luiz Araújo y, sobre todo, la expulsión de Gonzalo Plata, que “recibió una segunda tarjeta amarilla por una falta cometida contra él”. Además, Flamengo denunció que Estudiantes convirtió un gol “tras un toque en el brazo abierto del delantero, quien extendió su área más allá de su rango natural de movimiento”.