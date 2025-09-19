Qué dijo Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, tras caer 2-1 ante Flamengo en el Maracaná: "Cuando pasamos el torbellino inicial..."

Eduardo Domínguez hizo un profundo análisis tras la derrota de Estudiantes ante el Mengao por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata consiguió un resultado que lo mantiene con vida de cara al partido de vuelta. El equipo de Eduardo Domínguez comenzó muy mal su partido ante el Flamengo en el Maracaná a tal punto que en 25 minutos ya caía por 2-0 y el Mengao era un vendaval. Sin embargo, en el complemento el Pincha mostró una mejor versión y logró llegar al descuento sobre el cierre gracias a un tanto de Guido Carrillo.

Este gol le dio mucha esperanza al equipo del Barba, quien tras el final del compromiso habló en conferencia de prensa para analizar la derrota de sus dirigidos en Río de Janeiro, pero también se mostró muy confiado de cara a la revancha del próximo jueves a las 21:30 en UNO.

El análisis de Eduardo Domínguez tras la derrota ante Flamengo “Sabíamos que es una serie larga y teníamos que estar en partido todo el tiempo. El final nos entusiasma. Mis jugadores me dan la esperanza de creer. Estamos a tan solo un gol de revertir la serie. Cuando pasamos el torbellino inicial, nos acomodamos. Sufrimos lo normal contra un rival de esta característica. Empezar de esa forma nos sorprendió, pero había que tener tranquilidad”, sentenció.

Ezequiel Piovi defiende la pelota ante De Arrascaeta en Flamengo-Estudiantes. Estudiantes cayó por 2-1 ante Flamengo en el Maracaná. Foto: EFE

“Nos ordenamos mejor, jugamos por las bandas, ajustamos marcas y, sacando los primeros minutos, Estudiantes logró tener el control del partido. El jugador de más nos permitió meter más gente en ataque. Es claro el empuje y dominio que tuvieron al principio, después exigimos que tengan que hacer todo excelente para incomodarnos. Estudiantes hizo las cosas bien para que el Flamengo no sea el mismo. Sabemos la jerarquía del rival pero nos tenemos que hacer fuerte en lo mental y en lo grupal, ahí no nos caímos", añadió.