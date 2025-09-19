Atento, San Lorenzo: se eligió el día en que se llevará a cabo la Asamblea para elegir la presidencia transitoria
Luego de que se produzca la acefalía en San Lorenzo, ya se definió el día en que se elegirá a la CD transitoria para reemplazar a Marcelo Moretti.
Por medio de una reunión celebrada en el estadio Nuevo Gasómetro, lo que quedó de la directiva de San Lorenzo, tras la renuncias, resolvió que la asamblea para definir la Comisión Directiva provisoria del club se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre a las 18:30.
Según el estatuto de San Lorenzo, los miembros pueden optar por convocar a elecciones anticipadas en un plazo que no sea menor a los 90 días, o que la misma comisión que sea escogida en la asamblea sea la encargada de manejar el club hasta la finalización del mandato de Marcelo Moretti: hasta diciembre de 2027.
El secretario de San Lorenzo explicó los motivos de acefalía
Esta nueva Comisión Directiva deberá integrar socios que tenga más de cinco años de antigüedad en el club, y el que sea escogido como presidente tendrá que contar con más de 10 años para optar por el puesto. En ninguno de los dos casos debió haber sido parte de los que renunciaron y causaron la acefalía.
Aunque no hizo pública su candidatura, varias fuentes dentro del club le informaron a Noticias Argentinas que Sergio Costantino, quien perdió en las elecciones de 2023 ante Moretti, es uno de los posibles escogidos para ser el presidente provisorio. Otros miembros de la oposición como Marcelo Culotta y César Francis manifestaron su deseo de que haya elecciones lo más pronto posible porque hay que hacer un cambio de mando en el club.
San Lorenzo oficializó la acefalía institucional mediante un comunicado
Tras la crisis institucional producido por la acefalía, San Lorenzo de Almagro sacó un comunicado para oficializar la situación dirigencial. Debido a esta turbulenta situación de caos institucional, el club aclaró cómo continuará el panorama: “De este modo, quedó consumada la acefalía en dicho órgano de gobierno. A partir de la notificación correspondiente que recibirá el presidente de la Asamblea en estas horas”.
“La Asamblea de Representantes asumirá la conducción del Club a través de su mesa directiva y determinará los pasos a seguir de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de San Lorenzo”, cerro el comunicado oficial.
