Atento, San Lorenzo: se eligió el día en que se llevará a cabo la Asamblea para elegir la presidencia transitoria

Ya se definió el día en que se se llevará a cabo la Asamblea para elegir la presidencia transitoria en San Lorenzo tras la acefalía. Foto: @morettimarcelo

Por medio de una reunión celebrada en el estadio Nuevo Gasómetro, lo que quedó de la directiva de San Lorenzo, tras la renuncias, resolvió que la asamblea para definir la Comisión Directiva provisoria del club se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre a las 18:30.

Según el estatuto de San Lorenzo, los miembros pueden optar por convocar a elecciones anticipadas en un plazo que no sea menor a los 90 días, o que la misma comisión que sea escogida en la asamblea sea la encargada de manejar el club hasta la finalización del mandato de Marcelo Moretti: hasta diciembre de 2027.

El secretario de San Lorenzo explicó los motivos de acefalía El secretario de San Lorenzo explicó los motivos de la acefalía

Esta nueva Comisión Directiva deberá integrar socios que tenga más de cinco años de antigüedad en el club, y el que sea escogido como presidente tendrá que contar con más de 10 años para optar por el puesto. En ninguno de los dos casos debió haber sido parte de los que renunciaron y causaron la acefalía.

Aunque no hizo pública su candidatura, varias fuentes dentro del club le informaron a Noticias Argentinas que Sergio Costantino, quien perdió en las elecciones de 2023 ante Moretti, es uno de los posibles escogidos para ser el presidente provisorio. Otros miembros de la oposición como Marcelo Culotta y César Francis manifestaron su deseo de que haya elecciones lo más pronto posible porque hay que hacer un cambio de mando en el club.