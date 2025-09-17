La cruda sentencia del vicepresidente de la Asamblea que preside San Lorenzo tras la acefalía: "El club es un enfermo terminal, en estado de..."

Tras las renuncias masivas en San Lorenzo y la salida de Moretti, Ulises Morales, integrante de la mesa directiva transitoria, dio detalles del estado del club.

San Lorenzo continúa profundizando una de las peores crisis institucionales de su historia. Este martes, tras las renuncias masivas de integrantes de la Comisión Directiva (se fueron 13 de los 20 que la conformaban), Marcelo Moretti dejó de ser el presidente de manera definitiva y el club entró en estado de acefalía.

Ante este escenario, la mesa directiva de la Asamblea se va a hacer cargo de dirigir al Ciclón hasta que ser designen nuevas autoridades. Este miércoles, Ulises Morales, vicepresidente del organismo, dio detalles de la situación en la que se encuentra la Institución y lo hizo un una durísima sentencia: "Los hinchas hoy tienen que entender que San Lorenzo es un enfermo terminal, que está en estado de coma".

La cruda sentencia del vicepresidente de la Asamblea de San Lorenzo La cruda sentencia del vicepresidente de la Asamblea de San Lorenzo

"Hay que sacar al club de esta situación. Supongamos que es su paciente y el médico te dice: 'El estado es reservado y se puede morir esta noche. Primero salvémoslo y después vemos'", agregó en el mismo sentido, siguiendo con su analogía, en diálogo con TNT Sports.

A su vez, señaló cuáles son los caminos a seguir en estos momentos: "El Estatuto prevé dos situaciones. La primera es que se nombre una comisión permanente, reemplazando a los 20 cargos de la CD, aún a los que no renunciaron, porque cuando se produce la acefalía, caducan todos los mandatos. Esto podría hacerse porque faltan más de 6 meses para que finalice el actual mandato".