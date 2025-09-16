Martín Cigna, secretario de San Lorenzo renunciante, explicó por qué promovieron la acefalía del club: "Era el mejor camino para..."

La crisis institucional de San lorenzo cada día se profundiza más y este martes 16 de septiembre alcanzó su pico máximo. Tras la renuncia de 13 integrantes de la Comisión Directiva, que incluyen a Julio Lopardo, el vicepresidente segundo Andrés Terzano y todo su bloque, Marcelo Moretti dejó de ser presidente y el club quedó acéfalo .

Según lo indica el estatuto de la institución, ante esta situación se deberá convocar a una Asamblea extraordinaria para definir si se conforma un gobierno de transición o si se llama a elecciones anticipadas. Esta contundente medida fue anunciada por el secretario renunciante Martín Cigna .

"Me toca como secretario del club, hasta el día de hoy, anunciar que en San Lorenzo se ha producido la acefalía ", comunicó desde la sala de conferencias, tras lo cual enumeró a todos los directivos que renunciaron durante la jornada, incluido él mismo. "Corresponde a partir de ahora comunicárselo a la Asamblea, que es el órgano que se encargará a partir de ahora de establecer los procedimientos que le permitan la continuidad institucional a nuestro querido club", agregó a continuación.

En ese sentido, explicó por qué decidieron tomar esa decisión: "San Lorenzo hace un tiempo que viene con un problema institucional que no ha logrado ser resuelto en esta comisión directiva y que se ha profundizado en los últimos meses. Estamos hablando, en definitiva, de la vida institucional del club", reconoció en primer término.

"No es fácil tomar decisiones de estas características, pero entendemos que en este momento era lo más importante y era el mejor camino para tener tranquilidad, paz, y que todos los sanlorencistas podamos recuperar un camino de grandeza", sentenció finalmente Cigna.