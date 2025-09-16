¡Renuncias masivas! San Lorenzo quedó en acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente: el motivo

El bloque del vicepresidente segundo de San Lorenzo , Andrés Terzano, renunció a sus cargos en la dirigencia, por lo que el club entró en estado de acefalía y tendría elecciones anticipadas tras la salida de Marcelo Moretti como presidente.

Terzano, junto a su bloque integrado por Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentaron sus renuncias a las vocalías, que sumadas a otras 9 salidas de integrantes de la Comisión Directiva provocaron el estado de acefalía, concretando la ida de Moretti como presidente.

En total renunciaron 13 de los 20 miembros de la CD, lo que representa más de "la mitad más uno de los miembros", como indica el estatuto del club para declarar la acefalía.

"EN SAN LORENZO SE HA PRODUCIDO LA ACEFALÍA".

Además de Terzano, presentaron su dimisión Lopardo, Barros, Goroyesky, Allievi, Boufflet, Sagardoy, García Lago, Lugones, Culotta, Nordemstrom, Virardi y Cigna. Con esa cantidad de renuncias se entra en acefalía por ser "la mitad más uno de los miembros de la Comisión Directiva".

Según el estatuto, corresponde que el secretario Alejandro Tamer convoque a una Asamblea extraordinaria. Allí deberá definirse si se conforma un gobierno de transición o si se adelantan las elecciones, previstas para entre diciembre y marzo.

Ausencias y tensiones en la última reunión

El presidente saliente Marcelo Moretti no asistió a la reunión directiva que se llevo a cabo en el estadio Pedro Bidegain por cuestiones de seguridad, ya que varios socios se congregaron a manifestar contra el retorno de Moretti al cargo.

Otro que tampoco estuvo presente fue el ex mediocampista paraguayo y actual vocal, Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas.

Prueba de esto son las banderas que colgaron en la Puerta 2 del recinto ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores donde apuntan a Ortigoza con la leyenda “Mercenario renunciá. No te queremos en SL”. Además, otra tenía la inscripción “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”.

san lorenzo Socios de San Lorenzo se manifestaron en el estadio Pedro Bidegain mientras crece la incertidumbre institucional. NA

Próximos pasos en medio de la incertidumbre

El vocal oficialista Christian Evangelista se acercó a los socios para confirmar la acefalía y estos ingresaron al estadio donde hablará el secretario saliente Martín Cigna, el cual denunció en los últimos días la falsificación de su firma, para anunciar los pasos a seguir.

