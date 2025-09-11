¡Otro escándalo en San Lorenzo! El secretario general denunció que le falsificaron la firma: "Constituye un delito"

San Lorenzo vuelve a quedar en el centro de la polémica institucional. En la previa al clásico ante Racing por el torneo Clausura, en el club de Boedo volvió a estallar una bomba interna, esta vez muy grave: el secretario general , Martín Cigna, acusó a Marcelo Moretti de falsificar su firma en documentos oficiales.

Según reveló el propio Cigna, su renuncia fue presentada el pasado 2 de septiembre tras el regreso del presidente, al igual que ocurrió con otros tantos dirigentes. Más allá de eso, explicó que todavía no fue tratada formalmente por la Comisión Directiva del Ciclón y que, legalmente, sigue ocupando su cargo hasta que se apruebe su salida.

Sin embargo, el dirigente se vio totalmente sorprendido cuando vio su rúbrica en la declaración jurada en la que se especifican los integrantes de la CD que acompañarán al plantel de San Lorenzo en el partido ante la Academia, en el Cilindro de Avellaneda.

"No firmé ese documento ni ningún otro desde que presenté la renuncia. Constituye una situación compleja, porque primero constituye un delito; pero por otro lado, esto da la pauta que no sé qué están firmando ni para qué está usando mi firma Marcelo Moretti ", afirmó el secretario en diálogo con TyC Sports. Y avisó: "Le pido a Moretti o a cualquier otra persona que esté utilizando mi firma que deje de hacerlo porque no solamente voy a promover una investigación interna dentro de la institución, sino que voy a hacer la denuncia correspondiente".

A su vez, también apuntó contra Moretti por la contratación de nuevos empleados en San Lorenzo, como es el caso de Walter Perazzo. "Yo no he firmado como Secretario ningún contrato dándole el alta a estas personas. Se presentó un esquema de funcionamiento, cuando el club no puede obligarse ni contratar a un trabajador si es que no lleva la firma del presidente y del secretario", manifestó Cigna.

Por otro lado, el dirigente cuáles son los pasos a seguir en medio del caos institucional: "La semana que viene es probable que haya una nueva reunión de Comisión Directiva en la que se definirá si se acepta o no el levantamiento de la licencia de Moretti, como así fue aprobada hace un tiempo, a los fines de tomarse un tiempo para esclarecer el hecho judicial que lo tiene imputado. Pero, incluso hoy, a las vísperas de un llamado a indagatoria, la situación es cada vez más compleja. Punto seguido, podrán tratarse las renuncias presentadas".