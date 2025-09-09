Caos en San Lorenzo: Moretti presentó a Perazzo como director de las Inferiores, mientras parte de la CD asegura que no es legal

San Lorenzo vivió otro capítulo de caos este martes al mediodía. De manera inesperada, se convocó a una conferencia de prensa en el estadio Pedro Bidegain para anunciar una serie de designaciones en el club.

El detalle no menor es que Marcelo Moretti , impulsor de estos nombramientos, no estuvo presente en la sala de prensa y su situación institucional continúa sin regularizarse, ya que nunca fue oficializado tras regresar de su licencia por la imposibilidad de organizar una reunión de Comisión Directiva, ya que la mayor parte de sus integrantes se oponen a su vuelta.

Durante el acto, presentado por José Brunengo, flamante jefe de prensa del ala morettista, y del que también formó parte Ángel Bernuncio, director de Fútbol Profesional, Walter Perazzo fue presentado como director de las Inferiores. A su vez, Gabriel Martínez Poch fue anunciado como nuevo responsable de la metodología de la preparación física, mientras que Darío Pacheco quedó al frente de la supervisión de infraestructura en la Ciudad Deportiva.

Perazzo mostró emoción en su discurso: “ San Lorenzo es mi casa. Uno siempre quiere lo mejor para el club. El día a día está difícil, pero desde nuestro aporte e identificación con el club queremos dar sentido de pertenencia”.

Por su parte, Martínez Poch expresó: “Ruben Insua fue quien me abrió las puertas de San Lorenzo. Este proyecto se va a enfocar mucho en las categorías juveniles. Tenemos que colaborar en la madurez y seguimiento de los jugadores”.

Denuncia de ilegalidad y caos institucional en San Lorenzo

Más allá de la presentación, el trasfondo es de absoluta tensión. Marcelo Moretti no ha logrado convocar a una reunión de Comisión Directiva que respalde su regreso ni las contrataciones anunciadas. Esto genera lo que varios dirigentes califican como un “doble comando” en San Lorenzo.

Marcelo Culotta, excandidato a presidente y hasta hace poco integrante de la oposición en la CD, lanzó fuertes críticas: “Una vergüenza más para San Lorenzo, Marcelo Moretti contratando empleados para el fútbol juvenil sin consentimiento de absolutamente nadie. Todo ilegal. Hoy tomaron la nave junto a algunos asambleístas. El nivel de destrucción de este oficialismo es muy grande y la falta de respeto pasó todos los límites. Ponen en riesgo la institucionalidad quienes sean cómplices de esta aberración”.

marcelo culotta El fuerte posteo de Marcelo Culotta, excandidato a presidente en las últimas elecciones de San Lorenzo. X

Malestar en el plantel y clima enrarecido

La crisis también repercute en el vestuario. El periodista Cristian Camiño, quien sigue el día a día del club para TNT Sports, reveló que los futbolistas mantuvieron una reunión en medio del caos. “El plantel de San Lorenzo está fastidioso por la desidia que hay en el club. El día a día está en pausa, no hay firmas y hace que todo sea un caos. Es inviable que se pueda seguir así”, aseguró.

En este contexto, San Lorenzo enfrenta un escenario de máxima inestabilidad, con un presidente que actúa sin aval formal, una Comisión Directiva que cuestiona cada paso y un plantel que comienza a perder la paciencia.