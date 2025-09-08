El palazo de Leandro Romagnoli a la dirigencia de San Lorenzo por el crítico presente del club: "Me genera..."

Leandro Romagnoli, hoy DT de San Martín de San Juan, lamentó la crisis institucional y económica que atraviesa el Ciclón, club donde es ídolo y multicampeón.

“El club lo veo creciendo en lo futbolístico, pero lo veo mal en lo institucional y económico. Hay que poner a San Lorenzo ahí arriba, donde tiene que estar”, expresó el Pipi en diálogo con Habrá señales. El exvolante, que supo ser mánager y luego técnico de Primera del azulgrana en 2024, ahora lucha por mantener a los sanjuaninos en la categoría.

El Pipi Romagnoli no se guardó nada sobre la crisis de San Lorenzo

El regreso de Marcelo Moretti a la presidencia, que provocó renuncias masivas en la Comisión Directiva, fue parte del contexto de sus declaraciones. “Ojalá se pueda acomodar económicamente, que para mí es lo principal. Después hay que gestionar bien y darle importancia a los juveniles para empezar a crecer”, remarcó.

Romagnoli también elogió el trabajo de Damián Ayude, actual DT de San Lorenzo, que dirige a un plantel con mayoría de juveniles y se ubica cuarto en la zona B: “Hoy está jugando con un plantel de casi todos chicos, y por eso tiene que mejorar las instalaciones. San Lorenzo no lo hizo como lo tenía que hacer, como sí lo hicieron Vélez o Lanús. Eso es lo que hay que mejorar”.