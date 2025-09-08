El polémico comentario de un ex Boca sobre Guillermo Barros Schelotto y la final de Madrid: "Me hizo ruido que..."

Un exdirigido por Guillermo Barros Schelotto en Boca le cuestionó una decisión táctica que tomó en la final contra River en la Libertadores 2018.

La final de Madrid de la Copa Libertadores 2018 es sin duda una de las heridas más grandes de la historia de Boca Juniors. La derrota ante River marcó una profunda huella en el club que, de la mano de Guillermo Barros Schelotto, se había ilusionado con ganar el séptimo campeonato de América y estuvo más cerca que nunca.

A más de siete años de ese durísimo revés, el Mellizo aún recuerda dicha derrota. En ese sentido, en las últimas horas, un exdirigido suyo en aquel equipo recordó la definición en el Santiago Bernabéu e hizo un peculiar comentario sobre una decisión del DT que generó polémica en redes sociales. Se trata de Julio Buffarini.

El cuestionamiento de Julio Buffarini a Guillermo por la final de Madrid Julio Buffarini Carlos Tevez Buffarini cuestionó por qué Tevez no fue titular en la final de Madrid. Archivo

"Me hizo ruido que Carlos Tevez haya sido suplente en ese partido. A cualquiera le hace ruido cuando un jugador como él está en el banco y ni hablar en un partido trascendental como es una final con un jugador que ha jugado y ha ganado muchísimas cosas. Pero bueno, el técnico tomó una decisión pensando en el equipo", apuntó el lateral derecho en diálogo con Dupla Técnica. El Apache fue suplente tanto en la ida como en la vuelta, y en la revancha ingresó recién en tiempo extra.

Por otro lado, el defensor cordobés recordó lo que fue aquel encuentro que definió al campeón: "Lo divido en dos porque el primer tiempo fue muy bueno y si seguíamos así yo creía que la ganábamos, porque fuimos muy superiores. Y después duele el resultado que se da, duele perder una final y más de la magnitud que fue un Boca-River. Me voy con la tranquilidad de que dejamos todo y que la final fue muy pareja".