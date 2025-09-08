A pesar del alta, Miguel Ángel Russo todavía no se reincorporó al trabajo con Boca: el motivo

Tras estar tres días internado y pasar el fin de semana en su casa, Russo se realizó un chequeo de control en el Instituto Fleni este lunes.

La salud de Miguel Ángel Russo tiene en vilo a Boca Juniors y a todo el fútbol argentino. Tras mostrar signos de malestar durante los últimos partidos, la semana pasada debió ser internado durante tres días en el Instituto Fleni por una infección urinaria. Si bien el cuadro no era grave, debido a su delicado estado prefirieron resguardarlo hasta que se recuperara plenamente.

Recién el viernes le dieron el alta médica y pasó el fin de semana haciendo reposo en su casa junto a su familia. Este lunes debía hacerse un chequeo de rutina en la mencionada clínica para hacer un seguimiento de su evolución y se especulaba con que esta misma tarde podría regresar al club para volver a ponerse el equipo al hombro.

Miguel Ángel Russo aún no regresará a los entrenamientos con Boca Miguel Russo entrenamiento A pesar del alta médica, Russo continúa bajo observación. Prensa Boca Juniors

Sin embargo, luego realizarle el control y evaluar los resultados, los médicos recomendaron que lo mejor es que todavía no se reincorpore al trabajo. Por lo tanto, obedeciendo las indicaciones, el DT no se presentó al predio de Ezeiza y el plantel, tras un fin de semana libre, retomó las prácticas sin él.

Aún no hay fecha estimada para que Russo pueda volver a presentarse en la Ribera y su cuadro tendrá que seguir siendo supervisado día por día. En Brandsen 805, conscientes ya desde que lo contrataron de lo frágil que es la salud del entrenador, continuarán esperándolo y no pretenden apurarlo bajo ningún concepto.