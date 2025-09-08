Un jugador colgado por Miguel Ángel Russo en Boca es pretendido por un equipo grande de Rusia

Boca está en negociaciones con el CSKA Moscú por un futbolista que lleva varios partidos sin jugar en el campeonato.

Mientras espera que Miguel Ángel Russo termine de recuperarse para poder volver a los entrenamientos, Boca Juniors ya piensa en el duelo de este domingo ante Rosario Central, con un panorama mucho menos hostil tras los últimos triunfos conseguidos. Además, en el club se está trabajando para darle un cierre definitivo a la limpieza del plantel.

Si bien el mercado de pases en Europa ya finalizó, en Rusia el libro continúa abierto hasta este jueves 11 de septiembre. En ese sentido, una de sus principales potencias, el CSKA Muscú, está negociando con el Xeneize para llevarse a un futbolista que en este segundo semestre del 2025 quedó colgado y casi no ha tenido acción reciente.

El CSKA Moscú quiere a Kevin Zenón Kevin Zenon Kevin Zenón no juega hace cuatro partidos y no fue convocado a los últimos dos. @kevinzenon

Se trata de Kevin Zenón, que tras ser titular en el Mundial de Clubes, tuvo casi nulo protagonismo en el torneo Clausura, hace cuatro partidos que no juega y en los últimos dos, frente a Banfield y Aldosivi, ni siquiera fue convocado. La última vez que sumó minutos fue en la caída 1-0 ante Huracán por la fecha 3, en la que ingresó recién a los 74'.

El ex Unión de Santa Fe era pretendido por el Olympiacos de Grecia, que ofreció 7 millones de dólares por la totalidad de su pase. Sin embargo, en Brandsen 805 rechazaron la oferta ya que, con el 20% de la ficha que aún le pertenece al Tatengue y los impuestos nacionales, percibiría de manera neta aproximadamente la mitad del monto.