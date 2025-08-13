Por qué Boca rechazó la oferta de Olympiacos de US$ 7 millones por Kevin Zenón

A pesar de lo tentadora de la propuesta y el deseo de Zenón de ser transferido, en Boca todavía no están conformes con el monto propuesto.

En medio de un presente convulsionado para Boca Juniors, con 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria (la peor racha de su historia) y la reciente disolución del Consejo de Fútbol, días atrás llegó una tentadora oferta desde el viejo continente. El Olympiacos de Grecia quiere fichar a Kevin Zenón y puso una suma millonaria sobre la mesa.

El conjunto heleno ofertó 7 millones de dólares por el 100% del pase con el objetivo de sumarlo a sus filas para esta nueva temporada que comenzará en las próximas semanas. El mediocampista de 24 años, que ya desde el mercado pasado quiere emigrar al fútbol del Viejo Continente, le había manifestado al Chelo Delado su deseo de ser transferido.

Kevin Zenon Zenón seguirá siendo jugador de Boca a menos que Olympiacos mejore su oferta. @kevinzenon Sin embargo, en Brandsen 805 rechazaron la propuesta y le aclararon tanto al jugador como al cuadro griego que solo aceptarán concretar la operación si mejoran los números de la transacción. Y esto no se debe a que el dinero en cuestión lo consideren poco, sino porque percibirían una parte muy inferior a la inicial.

Para empezar, un 20% de la ficha del volante le corresponde a Unión de Santa Fe, por lo que ahí el Xeneize pierde una parte importante. Pero además, del 80% que le corresponde, tiene que restarle el impuesto que el Gobierno Nacional aumentó recientemente de un 7,5 a un 13,5%. Por lo tanto, le quedarían solo unos 3,5 millones de dólares de los 7 originales, cuando en 2024, pagó unos US$ 3,2 al Tatengue.