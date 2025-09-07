La pregunta de Latorre a Guillermo Barros Schelotto que incluyó la final de Madrid y la respuesta del DT: "Para el mundo Boca perderla fue..."

Gambeta elogió a Guillermo Barros Schelotto tras la consagración de Vélez en la Supercopa Argentina y le hizo una consulta que incluyó la final del 9/12.

DeEl Vélez de Guillermo Barros Schelotto volvió a gritar campeón. Luego de la Supercopa Internacional obtenida en julio tras vencer a Estudiantes, el Fortín volvió a festejar ante su gente al derrotar por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Gigante de Arroyito por la Supercopa Argentina. Con un doblete de Jano Gordon, el equipo de los Mellizos levantó su segundo título del año y ahora va por más.

Desde su llegada al elenco de Liniers, Guillermo le cambió la cara a un equipo que tuvo una primera parte del año para el olvido, en el cual no clasificaron a los octavos del Apertura y quedaron eliminados en los 16vos de Copa Argentina. Ahora, se encuentran en el segundo lugar de la zona B del Clausura, en cuartos de final de la Libertadores (jugarán ante Racing) y ya levantaron dos trofeos en menos de 3 meses.

Y todo es gracias al Melli, quien con un estilo de juego ofensivo que ya es un sello en su carrera como entrenador, le permitió al Fortín volver a festejar. Esto también le valió para ser elogiado por Diego Latorre, comentarista de ESPN y ex compañero del Mellizo en Boca a comienzos de los 90’. Tras el final del partido, Gambeta lo llenó de elogios, pero también utilizó una referencia de la final de Madrid 2018, un tema del que Guillermo nunca volvió a hablar tras la conferencia de aquel 9/12/18.

La pregunta de Latorre a Guillermo Barros Schelotto que incluyó la final de Madrid y la respuesta del DT La pregunta de Latorre a Barros Schelotto que incluyó la final de Madrid (Créditos: ESPN)

“Para el mundo de Boca perder una final de Libertadores fue duro como hincha que es más pasional y valora los títulos, pero te dejo una imagen de un técnico que hace jugar bien a sus equipos”, lanzó Latorre. A su vez, Guillermo Barros Schelotto, respondió: "Yo creo que jugar bien va ligado a ganar. Es difícil que un equipo que juegue mal gane. Podrá ganar algún partido, pero es difícil sostenerse en el tiempo”.