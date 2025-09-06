Vélez campeón de la Supercopa: cómo quedó la tabla de títulos en el fútbol argentino

Vélez venció 2-0 a Central Córdoba por la Supercopa Argentina y se bordó su 19° título. Así quedó la tabla histórica.

Maher Carrizo, una de las figuras de Vélez en la final, levanta la Supercopa Argentina. El Fortín logró su segundo título en 2025.

Vélez le ganó a Central Córdoba en el Gigante de Arroyito y levantó el 19° título de su historia.

Vélez, de la mano de Guillermo Barros Schelotto, volvió a gritar campeón por segunda vez en 2025: el Fortín venció 2-0 a Central Córdoba y se quedó con la Supercopa Argentina, el 19° título de su historia. Así, se acomodó nuevamente en la tabla de trofeos totales del fútbol argentino.

Dos meses después de haberse consagrado en la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, los de Liniers lograron bordarse una nueva estrella en el Gigante de Arroyito con un doblete de Jano Gordon y alcanzó los 14 títulos a nivel local, además de las cinco conquistas internacionales.

El gol de Jano Gordon que sentenció el nuevo título de Vélez en la Supercopa Argentina El segundo gol de Jano Gordon para que Vélez se consagre en la Supercopa Argentina. El segundo gol de Jano Gordon para que Vélez se consagre en la Supercopa Argentina. Video: ESPN

Teniendo en cuenta esos datos, Vélez le sacó dos de distancia al Pincha, que fue campeón en 17 ocasiones, y ahora está cada vez más cerca de su siguiente rival en la tabla: San Lorenzo (22).

No obstante, con la final que le ganó a Central Córdoba, el Fortín se metió en el podio de los equipos más ganadores de la Supercopa Argentina con dos trofeos, solo por detrás de Boca y River, que tienen tres cada uno.