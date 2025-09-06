Qué dijo Guillermo Barros Schelotto tras lograr su segundo título como DT de Vélez

Luego de gritar campeón de la Supercopa Internacional con Vélez, Guillermo Barros Schelotto analizó el nuevo título obtenido y palpitó el cruce copero con Racing.

Vélez, por lejos, vive el mejor momento del 2025. La llegada de Guillermo Barros Schelotto le cambió por completo la cara a un Fortín que había tenido un arranque de año catastrófico, con Sebastián Domínguez en el cargo. En apenas 23 partidos, el Mellizo logró bordarse su segunda estrella como entrenador del Fortín y el 19° en la historia del club.

Luego del triunfazo ante Central Córdoba por la Supercopa Argentina, el DT dio una extensa entrevista con ESPN y analizó a detalle el partido y destacó la actitud de sus jugadores en sacar otra final adelante, la segunda en un lapso de dos meses (la anterior fue en julio frente a Estudiantes, por la Supercopa Internacional).

La valoración de Guillermo Barros Schelotto tras otro título con Vélez “Estuvimos muy bien parados e intentamos jugar. Sobre el final del primer tiempo mejoramos y después del gol nos quedó a favor; cuando entró Lanzini dominamos más la pelota”, explicó Guillermo en primera instancia. A lo que explayó: "Jugar bien va ligado a ganar, tenés que tener una idea y llevarla a cabo. Nosotros desde que llegamos logramos eso, pero hay que sostenerlo en el tiempo".

Veléz venció a Central Córdoba en Rosario y es campeón de la Supercopa Argentina. Veléz venció a Central Córdoba en Rosario y es campeón de la Supercopa Argentina. Foto: NA

Por su parte, el técnico volvió atrás en el tiempo y analizó lo que fue el momento de su asunción en Vélez, destacando la levantada un equipo mal anímicamente que no paraba de perder: “Los jugadores han revertido una situación muy difícil. Nos tocaron rivales incomodos que le habían ganado a Vélez finales ya, veníamos de ocho sin ganar y no era fácil”.