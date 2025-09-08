La tremenda sentencia de Di María sobre la continuidad de Scaloni en la Selección argentina: "Tendríamos que hacerle un..."

Ángel Di María analizó la gestión de Lionel Scaloni en la Selección argentina y señaló hasta cuándo tiene que seguir en el cargo.

Lionel Scaloni llegó a la Selección argentina en uno de sus peores momentos y cambió la historia de manera radical. Cortó en 2021 una sequía de 28 años sin títulos; luego, en 2022 consiguió la ansiada tercera estrella a 36 años de la segunda; y les permitió tener una redención a grandes estrellas como Lionel Messi y Ángel Di María.

A 10 meses del Mundial 2026, una de las grandes incógnitas es hasta cuándo el DT de Pujato continuará al mando de la Albiceleste. Hoy el propio entrenador habló sobre el tema en conferencia de prensa. Más tarde, en diálogo con TyC Sports, el Fideo dio también su tajante opinión al respecto.

Los elogios de Ángel Di María a Lionel Scaloni Los elogios de Ángel Di María a Lionel Scaloni

"Tendríamos que hacerle un contrato de por vida", sentenció Angelito sin dudarlo un instante. Y argumentó: "Todo lo que logró, lo que está haciendo con la Selección, no sólo por los logros sino los jugadores que va sacando... Como Thiago Almada de la MLS... Hoy es titular indiscutido, la rompe en cada partido...".

"No es sólo lo que logró, sino lo que está haciendo con los jugadores más jóvenes, lo que está haciendo con la Sub 20. Es algo muy lindo, para reconocerlo", insistió la gran figura de Rosario Central. Y se explayó: "Es alguien que quiero mucho. Se lo merece. Hizo todo para que hoy la Selección esté donde esté. Se merece seguir muchísimos años más".