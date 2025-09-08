El guiño de Scaloni a Chiqui Tapia sobre su continuidad en la Selección más allá de 2026: "Si me tengo que..."

En la previa al duelo con Ecuador, Scaloni volvió a dejar frases que ilusiona al presidente de AFA, que sueña con extender su ciclo hasta el Mundial 2030.

Lionel Scaloni reconoció que tiene una muy buena relación con el presidente de AFA Chiqui Tapia.

El contrato de Lionel Scaloni con la Selección argentina finaliza en el Mundial 2026, pero en la AFA ya piensan más allá. La intención es clara: extender el ciclo del DT y proyectarlo hasta el Mundial 2030, donde la Scaloneta podría disputar el partido inaugural en Uruguay.

Consultado en conferencia de prensa, Scaloni fue cauto en un primer momento: “Pienso en lo que viene, nunca fui de pensar más allá, no corresponde, porque te desenfoca. Y ahora estamos enfocados en el partido de mañana, en los amistosos y en lo que va a venir. No creo que sea oportuno ahora, estoy bien acá, como dije, ya veremos qué pasa”.

Sin embargo, enseguida dejó un mensaje que alimenta la ilusión: “Yo con el presidente tengo la mejor relación y si me tengo que sentar a hablar, me sentaré a hablar. No tengo problemas. Acá estoy bien, como vengo diciendo. Y charlas informales creo que no están mal, te diría que está bien hablar de todo. Mi foco está en otra cosa hoy, pero no tengo problemas. Y seguramente hablaremos”.

Esa predisposición fue tomada en Ezeiza como un guiño importante. La idea de Chiqui Tapia y la dirigencia es definir la continuidad antes del Mundial 2026, para evitar incertidumbres y garantizar que el proyecto siga firme en la búsqueda de más títulos.