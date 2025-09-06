Selección argentina: se confirmaron rivales, fechas y estadios para la gira de octubre por Estados Unidos

Antes de cerrar las Eliminatorias ante Ecuador, se revelaron todos los detalles de los dos amistosos que afrontará la Selección argentina en el mes de octubre.

Luego del partido en Ecuador, la Selección argentina volverá a juntarse en octubre y ya tiene todo definido.

La Selección argentina se prepara para darle el broche final a unas Eliminatorias en la que arrasó de principio a fin. Ya sin Lionel Messi, que tuvo su despedida oficial en el país en la goleada 3-0 ante Venezuela, la Albiceleste visitará a Ecuador en Guayaquil en el último partido por los puntos previo al Mundial 2026.

En ese contexto, los campeones del mundo cerrarán la agenda de 2025 con dos giras amistosas por diferentes países. Luego del próximo martes ante la Tricolor, la Scaloneta volverá a encontrarse en la fecha FIFA de octubre, donde ya tiene rivales, fechas y estadios para lo que será el viaje a Estados Unidos.

Todos los detalles de la gira de octubre de la Selección argentina En primera instancia, Argentina se medirá ante Venezuela, con quien justamente viene de jugar el jueves pasado en el Monumental, el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami. La Scaloneta, entonces, volverá a jugar en la cancha donde logró el bicampeonato de la Copa América, en 2024 tras vencer 1-0 a Colombia en la final con gol de Lautaro Martínez.

Argentina Venezuela 13 Messi Julián Álvarez Argentina volverá a jugar contra Venezuela, aunque en un amistoso: será el 10 de octubre en Miami. Juan Mateo Aberastain/MDZ

A su vez, la otra ciudad que visitará la Albiceleste será Chicago: se medirá el lunes 13 de dicho mes ante Puerto Rico en el Soldier Field, en un partido de menor envergadura a comparación del compromiso con la Vinotinto.