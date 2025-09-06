La tremenda sentencia con la que Lautaro Martínez sacó pecho de cara al Balón de Oro: "Estoy entre los..."

Lautaro Martínez, que está entre los 30 nominados a ganar el Balón de Oro, explicó cuáles son sus sensaciones en la antesala del galardón de este año y la comparación con el anterior.

Por segundo año consecutivo, Lautaro Martínez integra el selecto grupo de futbolistas (30) que lucha por quedarse con el Balón de Oro en su edición 2025. En ese sentido, el delantero de la Selección argentina y capitán del Inter de Milán dio una entrevista exclusiva donde dejó interesantes declaraciones de cara a la ceremonia que se celebrará el próximo lunes 22 de septiembre en París.

Balón de Oro: las aspiraciones de Lautaro Martínez y su fuerte sentencia En charla con France Football, la prestigiosa revista francesa que organiza la entrega de los premios, el Toro expresó su alegría por su nueva nominación y contó que aspira a lo máximo, pero cerró la frase con una fuerte confesión: "Estar entre los 30 candidatos ya es una recompensa, pero sueño con ganarlo. A veces pienso que estoy infravalorado, pero a los 28 años estoy muy contento con mi carrera porque siempre he progresado".

En paralelo, a Martínez le preguntaron en qué puesto del ranking se pondría entre los mejores delanteros del mundo en la actualidad, y no dudó en sentenciar que está "entre los cinco mejores". A su vez, explayó: "No quiero dar nombres. Cada uno clasifica a los jugadores como quiere; hay delanteros de primer nivel. Pero lo que he hecho en los últimos años me permite estar entre los cinco mejores".

Lautaro Martinez capitán del Inter de Milan PORTADA.png Lautaro Martínez está entre los 30 mejores jugadores del mundo por segundo año consecutivo y va por el galardón. EFE

La bronca del Toro por la edición pasada del galardón Por su parte, el Toro se lamentó por el séptimo puesto que logró en la edición de 2024 luego de ser campeón de la Copa América y la Serie A: "Esperaba terminar mejor. Respeto la decisión de los jueces; me preguntaron qué pensaba y así lo dije. Así soy; nunca he estado en el meollo del asunto.