La especial dedicatoria de Gustavo Alfaro a Russo tras clasificar a Paraguay al Mundial: "Es un ejemplo muy grande, necesitamos..."

Gustavo Alfaro le brindó unas emotivas palabras de apoyo a Miguel Ángel Russo por el delicado cuadro de salud que está atravesando.

Alejandro Doldán Sánchez

Gustavo Alfaro le dedicó unas palabrass de apoyo a Miguel Ángel Russo.

@Albirroja y NA

Miguel Ángel Russo, tras estar tres días internado en el Instituto Fleni por una infección urinaria, recibió el alta médica este viernes y pudo volver a su casa para pasar el fin de semana. El lunes deberá regresar igualmente a la clínica para realizarse los chequeos de rutina correspondientes y controlar la evolución de su recuperación.

De acuerdo a lo que indiquen los estudios, se dictaminará cuándo podrá reincorporarse a los trabajos con Boca Juniors. Muchos nombres relacionados al mundo azul y oro y del fútbol argentino en general han manifestado su apoyo por Miguelo en la última semana. Entre ellos, se destaca Gustavo Alfaro.

El mansaje de Gustavo Alfaro a Russo

Este jueves por la noche, luego de lograr meterse en el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay, Lechuga le dedicó unas sentida palabras al actual entrenador xeneize: "Miguelito es un ejemplo muy grande, para todos nosotros, de lucha. Necesitamos verlo bien, en el banco de Boca", señaló en un principio.

Y luego le habló directamente a él: "Te mando un abrazo grande, esta clasificación también es para vos. Te deseo una pronta recuperación y te quiero ver de nuevo en el banco de Boca muy pronto", concluyó al respecto del seleccionador de la Albirroja.

A lo largo de sus extensas carreras, ambos técnicos han coincidido en varios clubes del fútbol argentino. Además del cuadro de la Ribera, en donde Russo sucedió a Alfaro a fines del 2019, los dos han dirigido también a San Lorenzo y Rosario Central.

