La especial dedicatoria de Gustavo Alfaro a Russo tras clasificar a Paraguay al Mundial: "Es un ejemplo muy grande, necesitamos..."

Gustavo Alfaro le brindó unas emotivas palabras de apoyo a Miguel Ángel Russo por el delicado cuadro de salud que está atravesando.

Miguel Ángel Russo, tras estar tres días internado en el Instituto Fleni por una infección urinaria, recibió el alta médica este viernes y pudo volver a su casa para pasar el fin de semana. El lunes deberá regresar igualmente a la clínica para realizarse los chequeos de rutina correspondientes y controlar la evolución de su recuperación.

De acuerdo a lo que indiquen los estudios, se dictaminará cuándo podrá reincorporarse a los trabajos con Boca Juniors. Muchos nombres relacionados al mundo azul y oro y del fútbol argentino en general han manifestado su apoyo por Miguelo en la última semana. Entre ellos, se destaca Gustavo Alfaro.

El mansaje de Gustavo Alfaro a Russo El mansaje de Gustavo Alfaro a Russo

Este jueves por la noche, luego de lograr meterse en el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay, Lechuga le dedicó unas sentida palabras al actual entrenador xeneize: "Miguelito es un ejemplo muy grande, para todos nosotros, de lucha. Necesitamos verlo bien, en el banco de Boca", señaló en un principio.

Y luego le habló directamente a él: "Te mando un abrazo grande, esta clasificación también es para vos. Te deseo una pronta recuperación y te quiero ver de nuevo en el banco de Boca muy pronto", concluyó al respecto del seleccionador de la Albirroja.