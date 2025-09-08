El pedido de Lionel Scaloni sobre la decisión de Messi de jugar el Mundial 2026: "Hay que dejarlo tranquilo"

Scaloni, DT de la Selección argentina, fue consultado por la presencia de Messi en el próximo Mundial y dejó una frase contundente.

El DT de la Selección se refirió a la continuidad de Leo y a la posibilidad de seguir más allá del Mundial 2026.

La Selección argentina ya tiene todo listo para visitar a Ecuador este martes en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Lionel Scaloni, campeón del mundo y puntero absoluto de la clasificación, viaja sin Lionel Messi, que descansará en este cierre del calendario.

En la previa, Scaloni brindó una conferencia de prensa y fue consultado por la posibilidad de que el capitán juegue la próxima Copa del Mundo 2026. El DT fue sincero: “En cuanto a Leo (Messi), no hablé de esta situación del Mundial. Solo sé lo que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que así lo merece. Hay que dejarlo tranquilo, lo que decida estará bien”.

Scaloni también habló sobre la conformación de la lista mundialista, aunque evitó dar precisiones: “El porcentaje de la lista no corresponde decírtelo porque no lo tengo claro, primero. Estamos todavía lejos. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Una cantidad de jugadores que siempre es la misma y no saldrá mucho de ahí. Y a partir de que nos digan cuántos jugadores serán parte en la lista del Mundial tomaremos decisiones”.

La Selección cerrará así un nuevo proceso clasificatorio en el que arrasó de punta a punta, reafirmando el liderazgo tras el título conseguido en Qatar 2022. Sin Messi en la cancha, Scaloni vuelve a apoyarse en una base consolidada que ilusiona de cara al futuro.