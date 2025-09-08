La fuerte burla de Huracán a San Lorenzo tras ganarle el clásico de la Reserva, que incluye a Moretti
La cuenta oficial de Huracán festejó el triunfo en el clásico ante San Lorenzo recordando la frase que utilizó Marcelo Moretti en la famosa cámara oculta.
Este fin de semana no hubo acción en el torneo Clausura dado al parate por fecha FIFA, es por eso que uno de los grandes atractivos fue la jornada de clásicos de Reserva. En ese sentido, uno de los que se llevó las miradas fue el San Lorenzo- Huracán en la Ciudad Deportiva del club de Boedo.
El Globo se llevó un triunfazo a domicilio frente a su rival de toda la vida con gol de Facundo Kalinger y lo celebró con varios posteos en sus redes sociales, pero hubo uno que se llevó todas las miradas: recordó la frase de Marcelo Moretti en aquella cámara oculta que terminó siendo un antes y un después en la vida institucional del Ciclón.
La picante gastada de Huracán a San Lorenzo tras el clásico de Reserva
"¿Cómo anda el nene?", publicó la cuenta oficial del elenco de Parque Patricios junto a una foto del goleador del clásico. Rememorando, claro, el comentario del presidente luego de recibir 25 mil dólares para fichar a un juvenil en las Inferiores de San Lorenzo. El picante posteo de Huracán se llenó de comentarios de hinchas del Ciclón enfurecidos por la chicana.
La grave crisis que atraviesa el Ciclón
En su momento, el video fue publicado por Canal 9 y generó un escándalo sin precedentes en el fútbol argentino, que decantó en el pedido de licencia de Moretti y la ruptura de relaciones con la mayoría de los dirigentes del club tras su inesperada vuelta al cargo.
En base a esto, hubo múltiples renuncias en la cúpula dirigencial del elenco de Boedo que incrementó la chance de una acefalía: Julio Lopardo (vicepresidente primero)., Martín Cigna (secretario general), Uriel Barrios (prosecretario) y Leandro Goroyesky (tesorero), Néstor Navarro, Pablo Levalle, Daniela Méndez Righi, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrøm.