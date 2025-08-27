San Lorenzo, al borde de la acefalía: las renuncias que complican a Marcelo Moretti

Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom dejaron sus cargos en la Comisión Directiva de San Lorenzo para empujar un llamado a elecciones en medio del escándalo.

La crisis en San Lorenzo sumó un capítulo más este miércoles, con las renuncias de Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom, vocales opositores que decidieron dar un paso al costado en la CD. El objetivo de ambos es claro: empujar la acefalía y forzar un llamado a elecciones, en medio del escándalo que sacude al club por la aparición de un video donde el presidente Marcelo Moretti recibe un fajo de dólares de la madre de un juvenil.

Moretti había levantado su licencia e intentó volver a la conducción, pero la reunión de CD convocada para su regreso quedó vaciada. La resistencia interna dejó en evidencia la fractura que atraviesa la dirigencia azulgrana desde fines de 2023.

San Lorenzo, en llamas: renuncias, escándalo y un futuro incierto en Boedo Renuncia Marcelo Culotta El comunicado de Culotta, de OyP Sanlorencista.

En su comunicado, Culotta calificó la situación del club como “insostenible” y responsabilizó al oficialismo por un “desastre político, institucional y económico” que dejó al club en una “situación terminal”. Más tarde, en TyC Sports, redobló la apuesta: “Quedó demostrado que Moretti es incapaz de dirigir a San Lorenzo. Y los que no renuncian es porque tienen intereses personales. Así no puede seguir San Lorenzo, tenemos pedidos de quiebra pendientes. La acefalía es la salida para este momento político institucional para tener una comisión directiva transitoria y un llamado a elecciones”.

La agrupación Volver a SL, representada por Nordenstrom y César Francis, también justificó la decisión en una carta donde remarcaron que renunciar es “honrar la responsabilidad y la confianza que los socios depositaron en diciembre de 2023”. Su objetivo, al igual que el de Culotta, es claro: alcanzar la acefalía.