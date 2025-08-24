El extenso e inesperado descargo de Marcelo Tinelli: "Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo"

En coincidencia con la vuelta de Marcelo Moretti a la presidencia, Tinelli defendió su gestión, detalló las obras realizadas y negó las acusaciones en su contra.

Marcelo Tinelli defendió su gestión en San Lorenzo con un extenso descargo en Threads, donde repasó obras, donaciones y respondió a las críticas.

El conductor televisivo defendió su gestión en el club y negó haber tenido beneficios económicos durante su paso como dirigente. “Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo”, comentó Tinelli, quien aseguró que gran parte de las obras realizadas en la institución fueron donaciones personales. Entre ellas mencionó la pensión y el edificio de juveniles, las canchas de césped sintético, los vestuarios locales y visitantes, el palco oficial y el polideportivo Roberto Pando.

Marcelo Tinelli sacó chapa de su gestión Tinelli afirmó que, durante su ciclo, San Lorenzo alcanzó los 75.000 socios activos y sostuvo que a título personal donó casi 25 millones de dólares, aunque aclaró que aún mantiene mutuos por unos 6 millones. También explicó que parte de ese dinero fue utilizado para cubrir deudas, como la que el club mantenía con la empresa Galeno.

Además, recordó la situación en la que, según él, recibió la institución: “20 mil socios, patrimonio neto negativo, 8 jugadores en el plantel profesional y más de 500 juicios en contra”.

En su mensaje, también planteó la necesidad de mejorar el área de marketing para generar ingresos y sostuvo que un club como San Lorenzo debe invertir en fútbol profesional sin descuidar la formación de juveniles.