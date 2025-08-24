El extenso e inesperado descargo de Marcelo Tinelli: "Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo"
En coincidencia con la vuelta de Marcelo Moretti a la presidencia, Tinelli defendió su gestión, detalló las obras realizadas y negó las acusaciones en su contra.
En medio de la fuerte crisis institucional que atraviesa San Lorenzo, y en coincidencia con el regreso oficial de Marcelo Moretti a la presidencia tras levantar su licencia de tres meses, Marcelo Tinelli reapareció públicamente con un extenso descargo en su cuenta de Threads.
El conductor televisivo defendió su gestión en el club y negó haber tenido beneficios económicos durante su paso como dirigente. “Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo”, comentó Tinelli, quien aseguró que gran parte de las obras realizadas en la institución fueron donaciones personales. Entre ellas mencionó la pensión y el edificio de juveniles, las canchas de césped sintético, los vestuarios locales y visitantes, el palco oficial y el polideportivo Roberto Pando.
Marcelo Tinelli sacó chapa de su gestión
Tinelli afirmó que, durante su ciclo, San Lorenzo alcanzó los 75.000 socios activos y sostuvo que a título personal donó casi 25 millones de dólares, aunque aclaró que aún mantiene mutuos por unos 6 millones. También explicó que parte de ese dinero fue utilizado para cubrir deudas, como la que el club mantenía con la empresa Galeno.
Además, recordó la situación en la que, según él, recibió la institución: “20 mil socios, patrimonio neto negativo, 8 jugadores en el plantel profesional y más de 500 juicios en contra”.
En su mensaje, también planteó la necesidad de mejorar el área de marketing para generar ingresos y sostuvo que un club como San Lorenzo debe invertir en fútbol profesional sin descuidar la formación de juveniles.
“Es hora de estar más juntos que nunca todos y juntar voluntades para poner a San Lorenzo donde siempre tiene que estar”, cerró Tinelli, quien además dejó un mensaje de perdón a ex colaboradores que, según dijo, lo criticaron por detrás.