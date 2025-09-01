La advertencia de Marcelo Tinelli en plena crisis de San Lorenzo: "Voy a volver al club mucho antes de lo que algunos esperan"
Marcelo Tinelli reapareció en redes sociales, habló del difícil presente institucional del club y aseguró que planea involucrarse nuevamente.
El exconductor televisivo y dirigente Marcelo Tinelli reapareció públicamente en el mundo de San Lorenzo, en medio de un complejo escenario institucional que atraviesa el club bajo la gestión de Marcelo Moretti. “Quiero ayudar de alguna manera”, aseguró el empresario, dejando en claro que analiza un regreso: “Voy a volver a San Lorenzo y muy pronto, mucho antes de lo que algunos esperan”, advirtió en un video.
Tinelli, quien presidió al conjunto de Boedo entre 2019 y 2022, utilizó su cuenta oficial de Instagram -donde reúne casi 15 millones de seguidores- para responder preguntas de los hinchas. Allí remarcó su intención de involucrarse nuevamente en el club, aunque evitó precisar si lo hará como candidato en próximas elecciones.
Marcelo Tinelli y la posibilidad de volver a San Lorenzo
En el mismo intercambio, explicó por qué no suele asistir al estadio Pedro Bidegain: “Hay gente muy ingrata y sin memoria, y prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas”. Sin embargo, indicó que su mensaje no apunta contra una persona en particular: “No lo entiendan como una amenaza, solo quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo”.
El expresidente del Ciclón diferenció entre algunos críticos y la mayoría de la hinchada: “Cuando digo ingratos y desagradecidos son algunos, mínimos, porque la gente me demuestra todo su amor en todo momento”.
De esta manera, Tinelli dejó abierta la puerta para un regreso a San Lorenzo, aunque todavía no definió en qué rol. Lo que sí aseguró es que su vínculo con el club sigue intacto y que planea volver a participar en la vida institucional azulgrana.