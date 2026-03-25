La contundente respuesta de Kylian Mbappé tras la fuerte acusación al Real Madrid por su lesión

El delantero francés Kylian Mbappé aclaró la situación que generó controversia en torno a su estado físico y al accionar del club español.

Kylian Mbappé decidió salir al cruce de las versiones que generaron polémica en torno a su estado físico y a la actuación médica del Real Madrid. En una conferencia de prensa brindada en Estados Unidos, el delantero fue categórico al desmentir las acusaciones.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", afirmó el capitán de la Selección de Francia, en la previa del amistoso frente a Brasil. De esta manera, buscó poner fin a las especulaciones que habían puesto en duda el accionar del cuerpo médico del club español.

El delantero se refirió así a los rumores que circularon en los últimos días sobre un supuesto error en el diagnóstico de su esguince en la rodilla izquierda, una situación que había generado fuerte repercusión mediática.

Kylian Mbappé Kylian Mbappé desmintió una grave acusación contra el Real Madrid. EFE La explicación de Kylian Mbappé Más allá de la desmentida, Mbappé reconoció que la falta de información pública pudo haber alimentado las versiones. "Cuando no comunicas, se generan interpretaciones", explicó ante los medios.

"Como ya he dicho, puedo ser indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación muy clara, tanto en Madrid como en París, donde me acompañaron el médico y el fisioterapeuta (del club blanco)", subrayó.