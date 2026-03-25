Atento, Independiente: un importante club español sigue de cerca a Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco despertó el interés de un destacado cuadro de LaLiga que envió emisarios al último partido de Independiente para verlo a él.

Kevin Lomónaco es una de las figuras más resonantes del plantel de Independiente, en donde tuvo su pico de rendimiento durante el Torneo Apertura 2025. Si bien desde entonces tuvo algunos altibajos, sigue siendo uno de los jugadores más destacados y no sería sorpresivo que en el corto plazo dé el salto a alguna liga europea.

Durante los últimos mercados de pases tuvo algunas ofertas y acercamientos de equipos del Viejo Continente y Brasil, aunque se mantuvo en Avellaneda -a diferencia de Felipe Loyola, que se marchó al Pisa de Italia-. Pero ya pensando en la apertura del libro de mitad de año, hay un importante equipo español que lo tiene en el radar para la próxima temporada.

El Betis de España tiene a Lomónaco en su radar Real Betis formación 2026 Betis quiere a Lomónaco para la próxima temporada. @RealBetis Se trata del Real Betis Balompié. Si bien no se trata de una potencia del campeonato ibérico, en el último tiempo, desde la llegada del Ingeniero Pellegrini a la dirección técnica en 2020, ha tomado mayor protagonismo. Actualmente marcha 5° en LaLiga, lo que muy probablemente le dé un cupo a la próxima Champions, y está compitiendo en la Europa League, en la que clasificó a cuartos de final.

El cuadro verdiblanco ya se había mostrado interesado en él durante el pasado mercado de pases, aunque terminó optando por llevarse a Valentín Gómez. Sin embargo, volvió a reavivar sus deseos por él y para el último partido de Independiente contra Talleres de Córdoba envió emisarios para seguir de cerca al central de 24 años.