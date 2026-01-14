Independiente arregló con Pisa el traspaso de Felipe Loyola y el chileno jugará en la Serie A

Tras la oferta recibida el martes, Independiente llegó a un acuerdo este miércoles con el Pisa de Italia para transferirle a Felipe Loyola.

Independiente llegó a un acuerdo con el Pisa de Italia y el mediocampista chileno Felipe Loyola se irá a préstamo por seis meses, con obligación de compra, al equipo europeo que pelea el descenso en la Serie A, en la que se ubica en la anteúltima colocación con apenas 13 puntos.

Según informó el periodista César Merlo en X, el volante de 25 años seguirá su carrera en el cuadro nerazzurro, que abonará 1,5 millones de euros en febrero por el préstamo de seis meses que tendrá un bonus de 150 mil euros a pagar cuando Pipe juegue 3 partidos en el club.

Felipe Loyola es nuevo jugador del Pisa Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2011602243540373967?s=20&partner=&hide_thread=false Felipe Loyola jugará en el Pisa.

*Independiente lo cede a préstamo por 6 meses con un cargo de €1.5M y una obligación de compra con objetivos sencillos de €5.5M por el 70%.

*Habrá una opción para adquirir el 30% restante en €4.250.000. #TratoHecho pic.twitter.com/PAEehltD7G — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 15, 2026 Además, la operación tiene una obligación de compra de 5,5 millones de euros brutos por el 70% de la ficha que se activará automáticamente cuando el chileno dispute, en 5 partidos, al menos un minuto por encuentro. Este monto se abonará en tres cuotas: 2 millones de euros en junio, otros 2 millones en enero 2027 y 1,5 millones en junio del año próximo.

En cuanto al 30% restante que le pertenece a Independiente y a Huachipato de Chile, el Pisa tendrá a su disposición una opción de compra de 4,2 millones de euros.

Así, Loyola, uno de los goleadores del Rojo en el 2025 dejará la pretemporada del equipo de Gustavo Quinteros en la capital uruguaya de Montevideo y retornará a Buenos Aires, para emprender vuelo a Italia este jueves.