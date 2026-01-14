River desestimó una oferta de millonaria que llegó desde Brasil por Facundo Colidio: los motivos

Un club brasileño presentó una propuesta por el futbolista millonario, pero River decidió no avanzar.

Facundo Colidio está en los planes de Marcelo Gallardo para el River 2026.

En medio de un mercado de pases marcado por la búsqueda de refuerzos, River Plate recibió una propuesta que alteró la agenda prevista. Desde Brasil llegó una oferta de 12 millones de dólares por Facundo Colidio, una cifra importante que fue analizada, pero finalmente descartada por la dirigencia.

El interés se produjo durante la estadía del equipo en Montevideo y sorprendió tanto por el monto como por el momento. Aunque no trascendió el nombre del club oferente, el contexto económico del fútbol brasileño volvió a quedar en evidencia con una propuesta de alto impacto por un jugador del plantel millonario.

Sin embargo, la respuesta fue inmediata y contundente: River no está dispuesto a desprenderse del delantero. Pese a que Colidio cerró el último año como suplente tras una temporada irregular, el cuerpo técnico considera que todavía puede ser determinante dentro de la estructura ofensiva del equipo.

Colidio fue una de las figuras en el amistoso contra Olimpia y les dejó una advertencia a los equipos brasileños. Foto: Prensa River River Plate descartó una propuesta brasileña por Colidio. Archivo Por qué River no quiere vender a Facundo Colidio Uno de los argumentos principales para rechazar la oferta, según reveló TyC Sports, fue la falta de incorporaciones en el sector ofensivo. La búsqueda de un mediapunta o extremo no logró avances significativos y una salida en ese puesto obligaría a rearmar el ataque en plena pretemporada.

Además, Marcelo Gallardo sostiene una valoración positiva del futbolista y apuesta a recuperarlo desde lo futbolístico. El entrenador confía en que una preparación completa y un contexto más estable le permitan al delantero reencontrarse con su mejor versión.