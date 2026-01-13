Tras rechazar a River, Santino Andino llegó a un acuerdo y es nuevo jugador del Panathinaikos: los detalles
El club griego mejoró la oferta por Santino Andino y ya hay acuerdo de palabra. Ahora, lo único que resta es pulir los detalles económicos.
La historia de Santino Andino transita sus capítulos finales y todo apunta a que el cierre será fuera del ámbito local. Con la alternativa de River ya fuera de carrera, Godoy Cruz recibió en las últimas horas una propuesta mejorada por parte del Panathinaikos, que aceleró con fuerza para asegurarse al atacante de 20 años y alcanzó un entendimiento verbal. En este momento, los clubes intercambian contratos y el traspaso está a un paso de concretarse.
Santino Andino a un paso de ser refuerzo del Panathinaikos
La iniciativa del conjunto griego ronda los 10,2 millones de euros por el 75% del pase, un monto que reconfiguró por completo el panorama. A eso se suma una cláusula favorable para el Tomba: percibiría otros 3,4 millones de euros por el 25% restante si el jugador no es vendido por Panathinaikos en el plazo de dos temporadas, un punto decisivo para que la dirigencia mendocina diera el visto bueno.
De acuerdo a lo informado por TyC Sports, la negociación ingresó en su recta final y podría resolverse en breve, cerrando uno de los expedientes más extensos del actual mercado de transferencias. La oferta previa del club heleno —8 millones de euros por el 70% de la ficha— había sido desestimada por insuficiente, pero el nuevo número inclinó la balanza de manera contundente.
Andino le dijo que "no" a River
En simultáneo, River también había avanzado con firmeza por Andino y había logrado un acuerdo con Godoy Cruz. La propuesta del Millonario contemplaba la adquisición del 80% de los derechos económicos por 5 millones de dólares, con la proyección de una futura venta que beneficiara a ambas partes. No obstante, la decisión del futbolista resultó determinante.
Desde el comienzo de las conversaciones, Andino dejó en claro su intención de dar el salto al fútbol europeo, un anhelo que terminó siendo clave. El fuerte respaldo económico del Panathinaikos, sumado a ese objetivo personal, dejó al delantero muy cerca de continuar su carrera en Grecia y de descartar definitivamente su llegada a Núñez en este mercado.