Tras la histórica eliminación en la Copa de Francia, Luis Enrique perdió una importante racha con el PSG

El pasado lunes se dio uno de los grandes batacazos del 2026. Por los 16vos de final de la Copa de Francia, el PSG de Luis Enrique se vio sorprendió por el París F.C., el clásico rival de toda la vida, quien se impuso por 1-0 en el Parque de los Príncipes y eliminó al vigente campeón de Europa.

En un partido que dominó de principio a fin, sobre el final del compromiso una mala salida de Nuno Mendes le permitió al París comandar un contraataque letal que terminó con el tanto de Jonathan Ikoné, ex PSG que no festejó por respeto.

La racha que perdió Luis Enrique en el PSG tras la histórica eliminación ante el París F.C. Ahora, con esta derrota, Luis Enrique perdió una importante racha que conservaba desde su llegada al elenco francés: no pudo defender por primera vez un título en Francia luego de haber conquistado los siete anteriores (Supercopa de Francia 2023, Ligue 1 2023/24, Copa de Francia 2023/24, Supercopa de Francia 2024, Ligue 1 2024/25, Copa de Francia 2024/25, Supercopa de Francia 2025).

La palabra de Luis Enrique tras la eliminación en la Copa de Francia "Hemos jugado muy bien. Hicimos bien nuestro trabajo. Merecimos ganar el partido. No hay ningún problema con el partido. Es un deporte en el que hay que marcar goles. Ellos marcaron un gol, nosotros no. El fútbol es así. Estoy muy contento de cómo ha jugado el equipo de manera colectiva e individual", comenzó el DT del PSG.

"Es injusto para mí el resultado. Hay que aceptarlo. Le deseo al Paris FC lo mejor para la competición. Estoy contento de lo que he visto. Durante todo el partido, hemos sido muy superiores. El fútbol no es justo. Debes saber perder. Para mí, es un resultado claramente raro", añadió.