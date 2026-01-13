La sorpresiva revelación de Neymar que tiene como gran protagonista a Lionel Messi: "Me escribió y dijo si..."

Neymar lanzó una llamativa frase sobre la Pulga y que tiene como foco principal el Mundial de la Kings League que se está jugando en São Paulo.

Uno de los torneos que más se está visualizando durante el comienzo del 2026 es el Mundial de Naciones de la Kings League disputado en São Paulo, Brasil. Allí, quien está siguiendo muy cerca la participación de la Canarinha es Neymar, presidente del equipo Furia.

El futbolista del Santos estuvo presente en los últimos dos partidos del combinado local en el Trident Arena y en la victoria por 7-1 frente a Arabia Saudita, el crack de Vila Belmiro confesó que Lionel Messi le escribió para ir a ver las semifinales del certamen (pactadas para el jueves 15 de enero).

Neymar confesó que Messi podría ir a ver el Mundial de la Kings League Mientras dialogaba con el streamer Cris Guedes, Neymar le confirmó que el ocho veces ganador del Balón de Oro lo llamó para sumarse al evento en la instancia previa a la gran final: “Messi vendría en semifinales”, lanzó e inmediatamente, quienes compartían espacio con él se sorprendieron y le repreguntaron: “¿Messi?”, a lo que el jugador de Santos afirmó con la cabeza.

Neymar confesó que Messi le escribió para ir a Brasil a ver el Mundial de la Kings League @KingsLeague “Me escribió él, y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena“, añadió. Un dato a tener en cuenta y que podría poner en peligro la presencia de Messi en São Paulo es que la Selección argentina quedó eliminada de la competencia el pasado lunes por la tarde.

Argentina quedó eliminada en el “Last Chance” La Albiceleste logró meterse por la ventana como la mejor tercera del Mundial y en el “Last Chance” se midió con Francia por un lugar en los cuartos de final. En un partido de ida y vuelta, los Galos se impusieron por 7-5 y dejaron afuera al equipo presidido por el Kun Agüero. Luego, en el siguiente partido, Brasil aplastó por 7-1 a Arabia Saudita y se metió en la siguiente instancia donde se verán las caras con Italia.